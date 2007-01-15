Раздел: Экономика
Экономисты рассказали, что будет с курсом валют в феврале
Эксперты дают положительный прогноз.
Гривня продолжает слабеть, но, по сравнению с другими мировыми валютами, обесценившимися за год на десятки процентов, выглядит вполне устойчивой, так как подешевела менее чем на 5%. В то же время финаналитики прогнозируют, что пока не стоит ожидать укрепления гривни, как было летом 2017 года, когда она ревальвировала с 27,5 до 25 грн/$, наоборот, продолжится плавное снижение курса, скорость которого будет регулировать Нацбанк, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как видно из инфографики, в минувшем году в мире не было катастрофических обвалов нацвалют, как в 2015-м. Тогда наша гривня обесценилась втрое (на 200%), установив антирекорд (40 грн/$ в обменниках), но затем откатилась к 25 грн/$. Ныне антирекорд установил узбекский сум, который подешевел на 60% к доллару. На четверть обесценились конголезский франк и леоне (Сьерра-Леоне), а эфиопский быр подешевел почти на 20%. Еще три валюты ревальвировали на 11—12%, самая значительная среди них — аргентинский песо.
Как разъяснил нам президент Украналитцентра Александр Охрименко, если валюта дешевеет на 50—60%, это говорит о кризисе в экономике страны, меньшее, но в пределах 10—12% подорожание свидетельствует либо о стагнации (застое), либо о том, что власти проводят политику на ослабление нацвалюты. Как происходит, в частности в США, власти которых сознательно удешевляют доллар уже почти год, чтобы сделать его более конкурентоспособным по отношению к евро.
"Вполне возможно, что к лету будем иметь соотношение доллара к евро 1,3, что при нынешнем курсе даст 37—38 грн/евро", — прогнозирует Охрименко. Вчера средний курс продажи наличного евро был 35 грн.
Что будет с гривней
Плавное удешевление гривни финэксперты объясняют повышенным спросом на валюту и недостатком ее на межбанке.
"Сейчас период низкой активности экспортеров и импортеров, поэтому даже небольшие перепады спроса и предложения на межбанке влияют на рынок. Продолжается вывод прибыли нерезидентами, сохраняются девальвационные ожидания, избыток гривни в банках и долговая нагрузка. Все это давит на гривню и приводит к курсу выше 28 грн/$", — отмечает старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
По мнению эксперта, по мере приближения курса к отметке 28,75 грн/$ НБУ будет выходить на рынок с продажей валюты, чтобы не допустить раскачивания ситуации. Поэтому текущий дисбаланс носит временный характер, и во второй половине февраля спрос и курс должны снизиться. А вот финаналитик Игорь Львов считает, что Нацбанк сейчас сознательно девальвирует гривню, не выходя с продажами доллара на межбанк.
"Такую же ситуацию мы имели в конце прошлого года, когда начал расти курс. Причина была — повысить его до заложенного в бюджете среднегодового курса 27,2 грн/$, — анализирует Львов. — Сейчас аналогично, так как в Госбюджете-2018 уже заложен средний курс в 29,5 грн/$. Кроме того, в НБУ понимают, что без поддержки МВФ остановить удешевление гривни будет сложно, а следующий транш мы можем получить не ранее II квартала, поэтому и не спешит распродавать запасы валюты. Также Украине нужно выплатить в ближайший месяц до $1 млрд по внешним долгам, это тоже давит на курс гривни".
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Прогноз: окрепнет, но ненадолго
По прогнозам аналитиков, серьезного укрепления гривни не стоит ожидать как минимум до лета. Шевчишин говорит, что курс до конца января будет колебаться в диапазоне 28—28,75 грн/$.
"Спрос на валюту сохранится до середины февраля из-за высокой гривневой ликвидности. По мере приближения курса к 28,75 грн/$ НБУ будет выходить на рынок с продажей валюты, чтобы не допустить роста до 29 и выше", — уверен Шевчишин.
Охрименко прогнозирует прошлогодний сценарий, по которому в июле-августе следует ожидать отката курса до 27 грн/$ из-за летнего снижения деловой активности, уменьшения спроса на валюту, а осенью снова начнется подъем до 28,5—29 грн. А вот Львов уверен, что в этом году ревальвации гривни Нацбанк не допустит, она будет быстрее или медленнее, но дорожать, превысив 29 грн/$ к концу года. Ситуативные снижения цен возможны, но ненадолго.
Гривня продолжает слабеть, но, по сравнению с другими мировыми валютами, обесценившимися за год на десятки процентов, выглядит вполне устойчивой, так как подешевела менее чем на 5%. В то же время финаналитики прогнозируют, что пока не стоит ожидать укрепления гривни, как было летом 2017 года, когда она ревальвировала с 27,5 до 25 грн/$, наоборот, продолжится плавное снижение курса, скорость которого будет регулировать Нацбанк, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как видно из инфографики, в минувшем году в мире не было катастрофических обвалов нацвалют, как в 2015-м. Тогда наша гривня обесценилась втрое (на 200%), установив антирекорд (40 грн/$ в обменниках), но затем откатилась к 25 грн/$. Ныне антирекорд установил узбекский сум, который подешевел на 60% к доллару. На четверть обесценились конголезский франк и леоне (Сьерра-Леоне), а эфиопский быр подешевел почти на 20%. Еще три валюты ревальвировали на 11—12%, самая значительная среди них — аргентинский песо.
Как разъяснил нам президент Украналитцентра Александр Охрименко, если валюта дешевеет на 50—60%, это говорит о кризисе в экономике страны, меньшее, но в пределах 10—12% подорожание свидетельствует либо о стагнации (застое), либо о том, что власти проводят политику на ослабление нацвалюты. Как происходит, в частности в США, власти которых сознательно удешевляют доллар уже почти год, чтобы сделать его более конкурентоспособным по отношению к евро.
"Вполне возможно, что к лету будем иметь соотношение доллара к евро 1,3, что при нынешнем курсе даст 37—38 грн/евро", — прогнозирует Охрименко. Вчера средний курс продажи наличного евро был 35 грн.
Что будет с гривней
Плавное удешевление гривни финэксперты объясняют повышенным спросом на валюту и недостатком ее на межбанке.
"Сейчас период низкой активности экспортеров и импортеров, поэтому даже небольшие перепады спроса и предложения на межбанке влияют на рынок. Продолжается вывод прибыли нерезидентами, сохраняются девальвационные ожидания, избыток гривни в банках и долговая нагрузка. Все это давит на гривню и приводит к курсу выше 28 грн/$", — отмечает старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
По мнению эксперта, по мере приближения курса к отметке 28,75 грн/$ НБУ будет выходить на рынок с продажей валюты, чтобы не допустить раскачивания ситуации. Поэтому текущий дисбаланс носит временный характер, и во второй половине февраля спрос и курс должны снизиться. А вот финаналитик Игорь Львов считает, что Нацбанк сейчас сознательно девальвирует гривню, не выходя с продажами доллара на межбанк.
"Такую же ситуацию мы имели в конце прошлого года, когда начал расти курс. Причина была — повысить его до заложенного в бюджете среднегодового курса 27,2 грн/$, — анализирует Львов. — Сейчас аналогично, так как в Госбюджете-2018 уже заложен средний курс в 29,5 грн/$. Кроме того, в НБУ понимают, что без поддержки МВФ остановить удешевление гривни будет сложно, а следующий транш мы можем получить не ранее II квартала, поэтому и не спешит распродавать запасы валюты. Также Украине нужно выплатить в ближайший месяц до $1 млрд по внешним долгам, это тоже давит на курс гривни".
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Прогноз: окрепнет, но ненадолго
По прогнозам аналитиков, серьезного укрепления гривни не стоит ожидать как минимум до лета. Шевчишин говорит, что курс до конца января будет колебаться в диапазоне 28—28,75 грн/$.
"Спрос на валюту сохранится до середины февраля из-за высокой гривневой ликвидности. По мере приближения курса к 28,75 грн/$ НБУ будет выходить на рынок с продажей валюты, чтобы не допустить роста до 29 и выше", — уверен Шевчишин.
Охрименко прогнозирует прошлогодний сценарий, по которому в июле-августе следует ожидать отката курса до 27 грн/$ из-за летнего снижения деловой активности, уменьшения спроса на валюту, а осенью снова начнется подъем до 28,5—29 грн. А вот Львов уверен, что в этом году ревальвации гривни Нацбанк не допустит, она будет быстрее или медленнее, но дорожать, превысив 29 грн/$ к концу года. Ситуативные снижения цен возможны, но ненадолго.
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