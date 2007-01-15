Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Экономисты рассказали, что будет с курсом валют в феврале

Экономисты рассказали, что будет с курсом валют в феврале

Похожие новости по теме

Гривня побила свой антирекорд Курс гривни в Украине сегодня побил антирекорд. Украинская валюта по отношению к евро опустилась ниже исторического минимума.

Нацбанк уверен в своих силах В Нацбанке уверены: роста курса доллара до 25 грн, как было весной, они не допустят.