Раздел: Экономика
Украинцам рассказали, насколько бензин подорожал с начала года
Неумолимые цифры.
За 23 дня 2018 в столице поднялись цены на бензин и дизельное топливо.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Другие новости: General Motors решил прекратить выпуск бензиновых и дизельных авто
Для исследования были взяты 8 самых популярных АЗС столицы: "БРСМ-Нафта", "Укрнафта", КЛО, ОККО, AMIC, Shell, SOCAR и WOG. Цены сравнивались с 1 по 23 января на виды бензина А-95 и А-92.
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В среднем А-95 за 23 дня подорожал на 1,6 гривен, а А-92 на 1,73 гривен. Больше всего цена на А-95 выросла на станции SOCAR и OKKO. А-92 вырос на 2,03 гривны на АЗС Shell.
За 23 дня 2018 в столице поднялись цены на бензин и дизельное топливо.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Другие новости: General Motors решил прекратить выпуск бензиновых и дизельных авто
Для исследования были взяты 8 самых популярных АЗС столицы: "БРСМ-Нафта", "Укрнафта", КЛО, ОККО, AMIC, Shell, SOCAR и WOG. Цены сравнивались с 1 по 23 января на виды бензина А-95 и А-92.
Читайте также: Украина теряет позиции в промпроизводстве
В среднем А-95 за 23 дня подорожал на 1,6 гривен, а А-92 на 1,73 гривен. Больше всего цена на А-95 выросла на станции SOCAR и OKKO. А-92 вырос на 2,03 гривны на АЗС Shell.
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