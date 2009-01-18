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Раздел: Экономика  
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Украинцам рассказали, насколько бензин подорожал с начала года

Украинцам рассказали, насколько бензин подорожал с начала годаНеумолимые цифры.

За 23 дня 2018 в столице поднялись цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.

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Для исследования были взяты 8 самых популярных АЗС столицы: "БРСМ-Нафта", "Укрнафта", КЛО, ОККО, AMIC, Shell, SOCAR и WOG. Цены сравнивались с 1 по 23 января на виды бензина А-95 и А-92.

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В среднем А-95 за 23 дня подорожал на 1,6 гривен, а А-92 на 1,73 гривен. Больше всего цена на А-95 выросла на станции SOCAR и OKKO. А-92 вырос на 2,03 гривны на АЗС Shell.

Украинцам рассказали, насколько бензин подорожал с начала года
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 Теги: бензин, подорожание

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Сегодня, 22:04 » Автор: Наталия Невская
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