Раздел: Экономика
Коболев заявил об обязательной закупке российского газа
Нафтогаз должен закупить у Газпрома в этом году 4 млрд куб. м. газа.
Национальная акционерная компания Нафтогаз должна закупить как минимум 4 млрд куб.м. газа у Газпрома в 2018 году.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом заявил глава Нафтогаза в эфире 5 канала.
По его словам, это обязательное условие выполнения решения Стокгольмского арбитража, и на данный момент, это выгодно с точки зрения коммерции.
"Относительно закупки газа у Газпрома. Мы получили окончательное решение Стокгольмского трибунала в части контракта купли-продажи газа. Благодаря этому решению мы уменьшили обязательный объем покупки газа с 52 млрд куб. м. до 5 млрд куб. м. Что касается наших обязательств. Минимальный объем, который мы должны отобрать по новому контракту, это 4 млрд куб. м. Цена является ниже той цены, которую мы сейчас получаем из европейского направления", - сказал Коболев.
Он также добавил, что примерная годовая потребность Украины в импорте составляет сейчас 10 млрд куб. м.
Ранее сообщалось, что Украина не покупает газ от контрагентов из России с 25 ноября 2015 года. Импорт газа осуществлялся исключительно из Европы.
В 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2,9 млрд куб. м) в сравнении с 2016 годом – до 14 млрд куб. м.
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Кроме того, 19 января, министр энергетики Игорь Насалик выступил против покупки газа у Газпрома.
Национальная акционерная компания Нафтогаз должна закупить как минимум 4 млрд куб.м. газа у Газпрома в 2018 году.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом заявил глава Нафтогаза в эфире 5 канала.
По его словам, это обязательное условие выполнения решения Стокгольмского арбитража, и на данный момент, это выгодно с точки зрения коммерции.
"Относительно закупки газа у Газпрома. Мы получили окончательное решение Стокгольмского трибунала в части контракта купли-продажи газа. Благодаря этому решению мы уменьшили обязательный объем покупки газа с 52 млрд куб. м. до 5 млрд куб. м. Что касается наших обязательств. Минимальный объем, который мы должны отобрать по новому контракту, это 4 млрд куб. м. Цена является ниже той цены, которую мы сейчас получаем из европейского направления", - сказал Коболев.
Он также добавил, что примерная годовая потребность Украины в импорте составляет сейчас 10 млрд куб. м.
Ранее сообщалось, что Украина не покупает газ от контрагентов из России с 25 ноября 2015 года. Импорт газа осуществлялся исключительно из Европы.
В 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2,9 млрд куб. м) в сравнении с 2016 годом – до 14 млрд куб. м.
Читайте также: Украинцам рассказали, насколько бензин подорожал с начала года
Кроме того, 19 января, министр энергетики Игорь Насалик выступил против покупки газа у Газпрома.
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