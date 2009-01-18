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Раздел: Экономика  
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Коболев заявил об обязательной закупке российского газа

Коболев заявил об обязательной закупке российского газа Нафтогаз должен закупить у Газпрома в этом году 4 млрд куб. м. газа.

Национальная акционерная компания Нафтогаз должна закупить как минимум 4 млрд куб.м. газа у Газпрома в 2018 году.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом заявил глава Нафтогаза в эфире 5 канала.

По его словам, это обязательное условие выполнения решения Стокгольмского арбитража, и на данный момент, это выгодно с точки зрения коммерции.

"Относительно закупки газа у Газпрома. Мы получили окончательное решение Стокгольмского трибунала в части контракта купли-продажи газа. Благодаря этому решению мы уменьшили обязательный объем покупки газа с 52 млрд куб. м. до 5 млрд куб. м. Что касается наших обязательств. Минимальный объем, который мы должны отобрать по новому контракту, это 4 млрд куб. м. Цена является ниже той цены, которую мы сейчас получаем из европейского направления", - сказал Коболев.

Он также добавил, что примерная годовая потребность Украины в импорте составляет сейчас 10 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что Украина не покупает газ от контрагентов из России с 25 ноября 2015 года. Импорт газа осуществлялся исключительно из Европы.

В 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2,9 млрд куб. м) в сравнении с 2016 годом – до 14 млрд куб. м.

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Кроме того, 19 января, министр энергетики Игорь Насалик выступил против покупки газа у Газпрома.
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 Теги: газ, Россия

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Сегодня, 10:11 » Автор: Богдан Процив
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