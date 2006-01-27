Раздел: Экономика
В НБУ сообщили, когда ожидать укрепления гривны
В НБУ назвали сроки снижения курсовых колебаний
В Совете Национального банка надеются, что со второй половины февраля и до весны произойдет снижение курсовых колебаний, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
"Я думаю, что даже несмотря на сезонные колебания, все же, начиная со второй половины февраля и до весны, мы будем иметь снижение курсовых колебаний", - сказал Данилишин.
Он отметил, что в течение последних дней гривня несколько укрепилась, и это связано с рядом объективных причин и не только сезонных.
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"В Украине начало заходить больше валюты от продажи аграриями, и началось оживление деловой активности, которое только будет набирать обороты, начиная со второй половины февраля", - добавил глава Совета НБУ.
В Совете Национального банка надеются, что со второй половины февраля и до весны произойдет снижение курсовых колебаний, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
"Я думаю, что даже несмотря на сезонные колебания, все же, начиная со второй половины февраля и до весны, мы будем иметь снижение курсовых колебаний", - сказал Данилишин.
Он отметил, что в течение последних дней гривня несколько укрепилась, и это связано с рядом объективных причин и не только сезонных.
Читайте также: Что будет с гривной и долларом после выборов, - эксперты
"В Украине начало заходить больше валюты от продажи аграриями, и началось оживление деловой активности, которое только будет набирать обороты, начиная со второй половины февраля", - добавил глава Совета НБУ.
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