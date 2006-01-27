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Раздел: Экономика  
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В НБУ сообщили, когда ожидать укрепления гривны

В НБУ сообщили, когда ожидать укрепления гривныВ НБУ назвали сроки снижения курсовых колебаний

В Совете Национального банка надеются, что со второй половины февраля и до весны произойдет снижение курсовых колебаний, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Я думаю, что даже несмотря на сезонные колебания, все же, начиная со второй половины февраля и до весны, мы будем иметь снижение курсовых колебаний", - сказал Данилишин.

Он отметил, что в течение последних дней гривня несколько укрепилась, и это связано с рядом объективных причин и не только сезонных.

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"В Украине начало заходить больше валюты от продажи аграриями, и началось оживление деловой активности, которое только будет набирать обороты, начиная со второй половины февраля", - добавил глава Совета НБУ.
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 Теги: НБУ, гривна

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Сегодня, 22:42 » Автор: Татьяна Ларина
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