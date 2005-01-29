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Раздел: Экономика  
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В Украине вырастут тарифы облэнерго

В Украине вырастут тарифы облэнергоТариф в сфере распределения электроэнергии ДТЭК Высоковольтные сети вырастет на 103%.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 апреля увеличила тарифы компаний в сфере поставки и распределения электроэнергии.

Постановления комиссии №61-75, 77-94, 86, 88-90, 92-93 от 24 января опубликованы в правительственном издании Урядовый курьер, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЛИГА.

Отмечается, что тариф в сфере распределения электроэнергии ДТЭК Высоковольтные сети вырастет на 103%. Тариф Киевэнерго на поставки и распределения электроэнергии повышен на 35-90% в зависимости от класса потребления.

У большинства распределяющих компаний тарифы вырастут в пределах 20%.

Единственной компанией, тарифы которой незначительно снизятся, является Энергия-Новояворивск.

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Основными факторами пересмотра тарифов в НКРЭКУ называют рост операционных расходов и увеличение фонда заработной платы облэнерго.
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 Теги: тарифы, облэнерго

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Сегодня, 10:33 » Автор: Богдан Процив
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