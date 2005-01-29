В Украине вырастут тарифы облэнерго

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Предельный уровень повышения тарифов для промышленных потребителей электроэнергии не может превышать 3%

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с 1 марта 2016 повышает минимальный тариф на электроэнергию для населения на 25% - до 57 копеек за кВт/ч.