Раздел: Экономика
В Украине вырастут тарифы облэнерго
Тариф в сфере распределения электроэнергии ДТЭК Высоковольтные сети вырастет на 103%.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 апреля увеличила тарифы компаний в сфере поставки и распределения электроэнергии.
Постановления комиссии №61-75, 77-94, 86, 88-90, 92-93 от 24 января опубликованы в правительственном издании Урядовый курьер, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЛИГА.
Отмечается, что тариф в сфере распределения электроэнергии ДТЭК Высоковольтные сети вырастет на 103%. Тариф Киевэнерго на поставки и распределения электроэнергии повышен на 35-90% в зависимости от класса потребления.
У большинства распределяющих компаний тарифы вырастут в пределах 20%.
Единственной компанией, тарифы которой незначительно снизятся, является Энергия-Новояворивск.
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Основными факторами пересмотра тарифов в НКРЭКУ называют рост операционных расходов и увеличение фонда заработной платы облэнерго.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 апреля увеличила тарифы компаний в сфере поставки и распределения электроэнергии.
Постановления комиссии №61-75, 77-94, 86, 88-90, 92-93 от 24 января опубликованы в правительственном издании Урядовый курьер, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЛИГА.
Отмечается, что тариф в сфере распределения электроэнергии ДТЭК Высоковольтные сети вырастет на 103%. Тариф Киевэнерго на поставки и распределения электроэнергии повышен на 35-90% в зависимости от класса потребления.
У большинства распределяющих компаний тарифы вырастут в пределах 20%.
Единственной компанией, тарифы которой незначительно снизятся, является Энергия-Новояворивск.
Читайте также: Реальная зарплата в Украине выросла
Основными факторами пересмотра тарифов в НКРЭКУ называют рост операционных расходов и увеличение фонда заработной платы облэнерго.
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