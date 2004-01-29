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Раздел: Экономика  
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Мобильные операторы выкупили частоты 4G

Мобильные операторы выкупили частоты 4GLifecell купил крупнейший лот на тендере 4G.

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone-Украина и lifecell на тендере на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения 4G заплатили в сумме 2 млрд 456,5 млн грн за семь лотов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Так, Lifecell купил крупнейший лот на тендере 4G. После одного шага повышения цены lifecell был определен победителем с ценовым предложением в 601,6 млн грн при стартовых 572 млн грн в диапазоне 2600 мгц .

Кроме того lifecell приобрел 2-й лот в диапазоне 2600 мгц за 307,65 млн грн при стартовых 293 млн грн.

Киевстар стал победителем по 3-му лоту (без повышения цены) с предложением в 293 млн грн.

Кроме того, Киевстар приобрел 4-й лот в диапазоне 2600 мгц за стартовые 293 млн грн.

Также оператор Киевстар купил 5-й лот в диапазоне 2600 мгц за 330,3 млн грн при стартовых 286 млн грн

Vodafone-Украина купил 6-й лот в диапазоне 2600 мгц за 345 млн грн при стартовых 286 млн грн.

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Также оператор купил последний 7-й лот в диапазоне 2600 мгц за стартовые 286 млн грн.
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 Теги: 4G, тендер

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Сегодня, 11:33 » Автор: Богдан Процив
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