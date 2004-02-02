Раздел: Экономика
В Украине ликвидируют управления Пенсионного фонда
Оформить пенсию можно будет на почте или в банке
Территориальные управления Пенсионного фонда находятся в состоянии ликвидации. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Радикальные перемены Пенсионный фонд запланировал давно
В сентябре 2016 года Кабинет министров своим распоряжением утвердил "Стратегию модернизации и развития Пенсионного фонда до 2020 года". Тогда об этом сообщили, но внимание общества как-то быстро переключилось на другие стратегии, а также на пенсионную реформу. Теперь же, когда дошло дело до реализации положений этой "Стратегии…", оказалось, что она предполагает довольно существенные изменения в работе территориальных подразделений Пенсионного фонда. И эти изменения прочувствуют на себе многие клиенты ПФ, то есть пенсионеры.
В "Стратегии…" говорится, что одна из целей модернизации Пенсионного фонда – переход на европейские стандарты обслуживания людей. Еще одна задача – оптимизация административных расходов. Но если "европейские стандарты" в представлении людей обычно ассоциируются с чем-то лучшим, чем сейчас, то "оптимизация" – непременно с какими-то сокращениями и ликвидациями. И эти представления имеют под собой основания.
Вместо пенсионных управлений – агентские пункты
Как выяснилось, в результате модернизации привычные территориальные управления ПФ упраздняются. Вместо них появятся "агентские пункты" по обслуживанию граждан. Причем если раньше в городе или районе было одно территориальное управление Пенсионного фонда, то агентских пунктов будет несколько. Оформить или переоформить пенсию можно будет в ближайшем из них. А располагаться эти агентские пункты будут уже не в специально отведенных зданиях или офисах, а на территории других организаций, предприятий и структур. В том числе в отделениях почты, в банках, на территории крупных предприятий и организаций.
По данным Пенсионного фонда, в Черновицкой области пенсионная служба уже работает по такой модели удаленных рабочих мест инспекторов. Сейчас мероприятия по модернизации структуры Пенсионного фонда проходят в Херсонской, Черкасской, Хмельницкой, Кировоградской и Львовской областях. В 2017 году открылось около 500 агентских пунктов ПФУ. Примерно столько же появится и в нынешнем году.
"Увеличение точек обслуживания даст возможность предоставлять услуги большему количеству людей, избежать очередей. В более сжатые сроки обрабатывать заявления на назначение и перерасчет пенсий и т.д.", – заявил глава правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.
Сэкономят на зарплатах начальников и аренде
Многие ныне существующие территориальные управления Пенсионного фонда в результате модернизации упраздняются или сливаются с другими управлениями. Кабинет министров Украины начал оптимизацию структуры Пенсионного фонда еще в 2015 году, и она продолжается до сих пор.
Например, согласно постановлению №988 от 21 декабря 2016 года, вместо 163 территориальных управлений были образованы 73 объединенных управления, т. е. каждое объединило два или три территориальных. Затем некоторые из объединенных управлений укрупнились еще больше.
Скажем, этим постановлением Кабмина три пенсионных управления в Черкасской области – в Городищенском, Корсунь-Шевченковском и Шполянском районах – объединили в Городищенское объединенное управление ПФУ. А через год постановлением Кабмина от 8 ноября 2017 года Городищенское объединенное управление вместе с семью другими объединенными управлениями городов и районов области присоединили к Главному управлению ПФУ в Черкасской области.
Такое реформирование предполагает упразднение "мелких" управлений как юридических лиц. То есть все они проходят процедуру ликвидации.
За счет такой реструктуризации Пенсионный фонд намерен существенно сократить административные расходы, т. е. расходы на себя. Понятно, что после слияния отделений сократится число руководителей, начальников отделов, бухгалтеров и технических работников.
Кроме того, Пенсионный фонд намерен отказаться от эксплуатации тех зданий, где сегодня размещаются управления ПФ. В Фонде отмечают, что во многих из этих зданий невозможно создать комфортные, европейские условия для посетителей. К тому же они требуют значительных сумм на оплату аренды, ремонты и т.д. Благодаря создающейся сети агентских пунктов надобность в этих зданиях отпадет. Оставшееся после "оптимизации" руководство переедет в укрупненное подразделение Пенсионного фонда, а инспекторы будут вести прием в агентских пунктах.
В столице вместе с пенсионными управлениями ликвидируют очереди и сотрудников, на которых жаловались киевляне
Вопрос о дальнейшей эксплуатации отдельных зданий особенно актуален для Киева, где в этом году также начался процесс реформирования структуры ПФ. Аренда в столице дорогая, поэтому отказ от использования нынешних зданий пенсионных управлений сэкономит Фонду достаточно крупные суммы.
Где разместятся новые агентские пункты ПФ в Киеве, пока не известно. Однако в Пенсионном фонде заявляют: модернизация проводится ради удобства людей, которые сегодня часто жалуются на очереди и инспекторов.
"О недовольстве киевлян уровнем предоставления услуг в г. Киеве свидетельствуют обращения на горячую линию Пенсионного фонда Украины. Так, в 2017 году более 18% от общего числа жалоб на специалистов Фонда поступило именно от жителей Киева. По этому поводу есть также письменные обращения народных депутатов. Чтобы исправить ситуацию и повысить эффективность работы, сейчас завершается реорганизация, согласно которой образуется одно Главное управление ПФУ путем слияния Правобережного, Левобережного и Центрального объединенных и главного управлений м. Киеве", – сообщает пресс-служба ПФУ.
Также планируется расширить сеть предоставления услуг гражданам за счет создания агентских пунктов, рабочих мест на отдаленных жилых массивах, на предприятиях, в организациях и т.д., как это уже осуществляется в других регионах Украины. При этом число инспекторов увеличится, обещают в Пенсионном фонде.
"Для улучшения кадрового состава принято решение, что назначения на все должности в Главное управление в Киеве будет осуществляться при условии прохождения конкурсного отбора. В то же время предусматривается поднять престижность труда специалистов Пенсионного фонда за счет внедрения стимулирующих поощрений и уменьшения админрасходов. Весь этот комплекс мер направлен на полное обеспечение потребностей граждан в качественном обслуживании в органах Пенсионного фонда Киева", – заявила пресс-служба ПФУ.
На прием приходить во фронт-офисы, а документы ищите в бэк-офисах
Реформированная пенсионная служба намерена отказаться от обслуживания граждан только "по месту регистрации". Предполагается, что человек сможет обратиться за консультацией в любой пункт ПФУ, в который ему удобнее добраться в данный момент.
Дело в том, что к концу 2018 года планируется перевести всю документацию Пенсионного фонда в электронный вид. Сейчас эта работа уже проводится во многих областях. Таким образом, инспекторы не будут иметь оснований отказать в приеме человеку, который подавал документы в другой агентский пункт или управление ПФУ. Инспектор любого агентского пункта всегда сможет получить доступ к "электронному пенсионному делу" своего посетителя.
Такое нововведение наверняка будет удобным для тех, кто работает или снимает квартиру в другом населенном пункте. А вот для удобства жителей небольших населенных пунктов центры предоставления административных услуг, в т. ч. агентские пункты Пенсионного фонда, планируется разместить при объединенных территориальных громадах (ОТГ). Как записано в Стратегии модернизации ПФ, обслуживание граждан предполагается вести "по принципу "единого окна" в соответствующих залах обслуживания (фронт-офисах) на уровне территориальной громады с дальнейшей обработкой пенсионной документации в обособленных подразделениях (бэк-офисах)".
Пенсионные удостоверения заменят пластиковыми карточками
Кстати, не стоит опасаться, что информация из "электронного пенсионного дела" может быть использована не по назначению или по злому умыслу. Одновременно с электронным документооборотом ПФУ разрабатывает комплексную систему защиты информации. "Пропуском" к персональным данным станет модернизированное пенсионное удостоверение.
Предполагается, что новое пенсионное удостоверение будет иметь вид банковской карточки. В нем будет содержаться вся информация о пенсионном деле (включая номер и другие обязательные реквизиты), о предоставленных льготах и правах на участие в разных социальных программах.
Читайте также: Кабмином утвержден бюджет Пенсионного фонда
При этом пенсионное удостоверение одновременно будет служить и платежной банковской карточкой.
Территориальные управления Пенсионного фонда находятся в состоянии ликвидации. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Радикальные перемены Пенсионный фонд запланировал давно
В сентябре 2016 года Кабинет министров своим распоряжением утвердил "Стратегию модернизации и развития Пенсионного фонда до 2020 года". Тогда об этом сообщили, но внимание общества как-то быстро переключилось на другие стратегии, а также на пенсионную реформу. Теперь же, когда дошло дело до реализации положений этой "Стратегии…", оказалось, что она предполагает довольно существенные изменения в работе территориальных подразделений Пенсионного фонда. И эти изменения прочувствуют на себе многие клиенты ПФ, то есть пенсионеры.
В "Стратегии…" говорится, что одна из целей модернизации Пенсионного фонда – переход на европейские стандарты обслуживания людей. Еще одна задача – оптимизация административных расходов. Но если "европейские стандарты" в представлении людей обычно ассоциируются с чем-то лучшим, чем сейчас, то "оптимизация" – непременно с какими-то сокращениями и ликвидациями. И эти представления имеют под собой основания.
Вместо пенсионных управлений – агентские пункты
Как выяснилось, в результате модернизации привычные территориальные управления ПФ упраздняются. Вместо них появятся "агентские пункты" по обслуживанию граждан. Причем если раньше в городе или районе было одно территориальное управление Пенсионного фонда, то агентских пунктов будет несколько. Оформить или переоформить пенсию можно будет в ближайшем из них. А располагаться эти агентские пункты будут уже не в специально отведенных зданиях или офисах, а на территории других организаций, предприятий и структур. В том числе в отделениях почты, в банках, на территории крупных предприятий и организаций.
По данным Пенсионного фонда, в Черновицкой области пенсионная служба уже работает по такой модели удаленных рабочих мест инспекторов. Сейчас мероприятия по модернизации структуры Пенсионного фонда проходят в Херсонской, Черкасской, Хмельницкой, Кировоградской и Львовской областях. В 2017 году открылось около 500 агентских пунктов ПФУ. Примерно столько же появится и в нынешнем году.
"Увеличение точек обслуживания даст возможность предоставлять услуги большему количеству людей, избежать очередей. В более сжатые сроки обрабатывать заявления на назначение и перерасчет пенсий и т.д.", – заявил глава правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.
Сэкономят на зарплатах начальников и аренде
Многие ныне существующие территориальные управления Пенсионного фонда в результате модернизации упраздняются или сливаются с другими управлениями. Кабинет министров Украины начал оптимизацию структуры Пенсионного фонда еще в 2015 году, и она продолжается до сих пор.
Например, согласно постановлению №988 от 21 декабря 2016 года, вместо 163 территориальных управлений были образованы 73 объединенных управления, т. е. каждое объединило два или три территориальных. Затем некоторые из объединенных управлений укрупнились еще больше.
Скажем, этим постановлением Кабмина три пенсионных управления в Черкасской области – в Городищенском, Корсунь-Шевченковском и Шполянском районах – объединили в Городищенское объединенное управление ПФУ. А через год постановлением Кабмина от 8 ноября 2017 года Городищенское объединенное управление вместе с семью другими объединенными управлениями городов и районов области присоединили к Главному управлению ПФУ в Черкасской области.
Такое реформирование предполагает упразднение "мелких" управлений как юридических лиц. То есть все они проходят процедуру ликвидации.
За счет такой реструктуризации Пенсионный фонд намерен существенно сократить административные расходы, т. е. расходы на себя. Понятно, что после слияния отделений сократится число руководителей, начальников отделов, бухгалтеров и технических работников.
Кроме того, Пенсионный фонд намерен отказаться от эксплуатации тех зданий, где сегодня размещаются управления ПФ. В Фонде отмечают, что во многих из этих зданий невозможно создать комфортные, европейские условия для посетителей. К тому же они требуют значительных сумм на оплату аренды, ремонты и т.д. Благодаря создающейся сети агентских пунктов надобность в этих зданиях отпадет. Оставшееся после "оптимизации" руководство переедет в укрупненное подразделение Пенсионного фонда, а инспекторы будут вести прием в агентских пунктах.
В столице вместе с пенсионными управлениями ликвидируют очереди и сотрудников, на которых жаловались киевляне
Вопрос о дальнейшей эксплуатации отдельных зданий особенно актуален для Киева, где в этом году также начался процесс реформирования структуры ПФ. Аренда в столице дорогая, поэтому отказ от использования нынешних зданий пенсионных управлений сэкономит Фонду достаточно крупные суммы.
Где разместятся новые агентские пункты ПФ в Киеве, пока не известно. Однако в Пенсионном фонде заявляют: модернизация проводится ради удобства людей, которые сегодня часто жалуются на очереди и инспекторов.
"О недовольстве киевлян уровнем предоставления услуг в г. Киеве свидетельствуют обращения на горячую линию Пенсионного фонда Украины. Так, в 2017 году более 18% от общего числа жалоб на специалистов Фонда поступило именно от жителей Киева. По этому поводу есть также письменные обращения народных депутатов. Чтобы исправить ситуацию и повысить эффективность работы, сейчас завершается реорганизация, согласно которой образуется одно Главное управление ПФУ путем слияния Правобережного, Левобережного и Центрального объединенных и главного управлений м. Киеве", – сообщает пресс-служба ПФУ.
Также планируется расширить сеть предоставления услуг гражданам за счет создания агентских пунктов, рабочих мест на отдаленных жилых массивах, на предприятиях, в организациях и т.д., как это уже осуществляется в других регионах Украины. При этом число инспекторов увеличится, обещают в Пенсионном фонде.
"Для улучшения кадрового состава принято решение, что назначения на все должности в Главное управление в Киеве будет осуществляться при условии прохождения конкурсного отбора. В то же время предусматривается поднять престижность труда специалистов Пенсионного фонда за счет внедрения стимулирующих поощрений и уменьшения админрасходов. Весь этот комплекс мер направлен на полное обеспечение потребностей граждан в качественном обслуживании в органах Пенсионного фонда Киева", – заявила пресс-служба ПФУ.
На прием приходить во фронт-офисы, а документы ищите в бэк-офисах
Реформированная пенсионная служба намерена отказаться от обслуживания граждан только "по месту регистрации". Предполагается, что человек сможет обратиться за консультацией в любой пункт ПФУ, в который ему удобнее добраться в данный момент.
Дело в том, что к концу 2018 года планируется перевести всю документацию Пенсионного фонда в электронный вид. Сейчас эта работа уже проводится во многих областях. Таким образом, инспекторы не будут иметь оснований отказать в приеме человеку, который подавал документы в другой агентский пункт или управление ПФУ. Инспектор любого агентского пункта всегда сможет получить доступ к "электронному пенсионному делу" своего посетителя.
Такое нововведение наверняка будет удобным для тех, кто работает или снимает квартиру в другом населенном пункте. А вот для удобства жителей небольших населенных пунктов центры предоставления административных услуг, в т. ч. агентские пункты Пенсионного фонда, планируется разместить при объединенных территориальных громадах (ОТГ). Как записано в Стратегии модернизации ПФ, обслуживание граждан предполагается вести "по принципу "единого окна" в соответствующих залах обслуживания (фронт-офисах) на уровне территориальной громады с дальнейшей обработкой пенсионной документации в обособленных подразделениях (бэк-офисах)".
Пенсионные удостоверения заменят пластиковыми карточками
Кстати, не стоит опасаться, что информация из "электронного пенсионного дела" может быть использована не по назначению или по злому умыслу. Одновременно с электронным документооборотом ПФУ разрабатывает комплексную систему защиты информации. "Пропуском" к персональным данным станет модернизированное пенсионное удостоверение.
Предполагается, что новое пенсионное удостоверение будет иметь вид банковской карточки. В нем будет содержаться вся информация о пенсионном деле (включая номер и другие обязательные реквизиты), о предоставленных льготах и правах на участие в разных социальных программах.
Читайте также: Кабмином утвержден бюджет Пенсионного фонда
При этом пенсионное удостоверение одновременно будет служить и платежной банковской карточкой.
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