Раздел: Экономика
Нацбанк спрогнозировал инфляцию на 2018 год
В этом году ожидается рост цен на продукцию с высокой степенью обработки.
В 2018 году инфляция в Украине будет оставаться высокой. На конец года цены на продукты и услуги повысятся в среднем на 8,9%.
Об этом сообщается в инфляционном отчете НБУ за январь, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
В 2018-м году ожидается сильное подорожание продуктов с высокой степенью обработки.
Также росту инфляции будет способствовать дальнейший рост доходов населения.
Кроме того, Нацбанк прогнозирует, что экономика Украины станет более уязвимой из-за нерешенности вопроса с дальнейшим кредитованием от МВФ и других международных финансовых организаций.
Предполагается, что многие товары получат инфляционную "наценку" из-за подорожания бензина, которое, как ожидается, будет продолжаться. Отмечается, что цены на нефтепродукты сегодня растут во всем мире, а в такой ситуации производители, как правило, заранее закладывают в стоимость своей продукции повышенную "бензиновую" или транспортную составляющую.
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В Нацбанке надеются, что в дальнейшем снижение инфляции будет определяться жесткой монетарной политикой, увеличением предложения продуктов.
В 2018 году инфляция в Украине будет оставаться высокой. На конец года цены на продукты и услуги повысятся в среднем на 8,9%.
Об этом сообщается в инфляционном отчете НБУ за январь, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
В 2018-м году ожидается сильное подорожание продуктов с высокой степенью обработки.
Также росту инфляции будет способствовать дальнейший рост доходов населения.
Кроме того, Нацбанк прогнозирует, что экономика Украины станет более уязвимой из-за нерешенности вопроса с дальнейшим кредитованием от МВФ и других международных финансовых организаций.
Предполагается, что многие товары получат инфляционную "наценку" из-за подорожания бензина, которое, как ожидается, будет продолжаться. Отмечается, что цены на нефтепродукты сегодня растут во всем мире, а в такой ситуации производители, как правило, заранее закладывают в стоимость своей продукции повышенную "бензиновую" или транспортную составляющую.
Читайте также: В обменниках дешевеют доллар и евро
В Нацбанке надеются, что в дальнейшем снижение инфляции будет определяться жесткой монетарной политикой, увеличением предложения продуктов.
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