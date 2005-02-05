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Раздел: Экономика  
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Нацбанк спрогнозировал инфляцию на 2018 год

Нацбанк спрогнозировал инфляцию на 2018 годВ этом году ожидается рост цен на продукцию с высокой степенью обработки.

В 2018 году инфляция в Украине будет оставаться высокой. На конец года цены на продукты и услуги повысятся в среднем на 8,9%.

Об этом сообщается в инфляционном отчете НБУ за январь, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

В 2018-м году ожидается сильное подорожание продуктов с высокой степенью обработки.

Также росту инфляции будет способствовать дальнейший рост доходов населения.

Кроме того, Нацбанк прогнозирует, что экономика Украины станет более уязвимой из-за нерешенности вопроса с дальнейшим кредитованием от МВФ и других международных финансовых организаций.

Предполагается, что многие товары получат инфляционную "наценку" из-за подорожания бензина, которое, как ожидается, будет продолжаться. Отмечается, что цены на нефтепродукты сегодня растут во всем мире, а в такой ситуации производители, как правило, заранее закладывают в стоимость своей продукции повышенную "бензиновую" или транспортную составляющую.

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В Нацбанке надеются, что в дальнейшем снижение инфляции будет определяться жесткой монетарной политикой, увеличением предложения продуктов.
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 Теги: НБУ, цены

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Сегодня, 12:11 » Автор: Богдан Процив
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