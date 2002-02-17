Раздел: Экономика
Украинцам презентовали кошелек для криптовалют
Первый в Украине кошелек Hideez Wallet представила накануне компания Hideez Group.
Инженеры компании создают кошелек на базе уже разработанного ими устройства - "умного" брелка Hideez Key.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
По словам CEO проекта Олега Науменко, это будет полностью отдельный продукт с функциями кошелька для криптовалют и блокчейна в целом.
В компании уверяют, что Hideez Wallet отличается от существующих аналогов (того же Trezor) тем, что это беспроводное устройство может работать с мобильными и десктопами. Для подписания транзакций в нем работает технология Invisible Pin, которая работает как комбинация коротких и длинных нажатий кнопки на устройстве.
"Ее невозможно подсмотреть и перехватить, как, например, пароли или стандартные PIN-коды", - говорит Науменко. Также, есть возможность создать резервную копию приватного ключа - с одного такого кошелька на другой.
На сегодня компания уже произвела первую партию устройств для тестов. Массовое производство планируют на конец второго квартала этого года. В Украине биржа криптовалют Kuna уже начинает продажу устройств компании для авторизации своих пользователей.
Напомним, команда Hideez Group, созданная одним из основателей PocketBook Олегом Науменко, в августе 2016 года начала продажи своего устройства - беспроводного брелка Hideez Key. Этот брелок умеет хранить цифровые ключи и сертификаты, то есть с его помощью можно открывать двери, разблокировать компьютер или смартфон, проводить мобильные платежи и т. д.
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Сейчас он продается в через Amazon в США, Канаде, Британии, Франции, Германии, Испании и Италии. Команда готовится к выходу на рынок Индии через Amazon и планирует выход на корпоративный рынок в США и ЕС, с помощью интеграции с вендорами ниши Identity and Acces Managment.
Инженеры компании создают кошелек на базе уже разработанного ими устройства - "умного" брелка Hideez Key.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
По словам CEO проекта Олега Науменко, это будет полностью отдельный продукт с функциями кошелька для криптовалют и блокчейна в целом.
В компании уверяют, что Hideez Wallet отличается от существующих аналогов (того же Trezor) тем, что это беспроводное устройство может работать с мобильными и десктопами. Для подписания транзакций в нем работает технология Invisible Pin, которая работает как комбинация коротких и длинных нажатий кнопки на устройстве.
"Ее невозможно подсмотреть и перехватить, как, например, пароли или стандартные PIN-коды", - говорит Науменко. Также, есть возможность создать резервную копию приватного ключа - с одного такого кошелька на другой.
На сегодня компания уже произвела первую партию устройств для тестов. Массовое производство планируют на конец второго квартала этого года. В Украине биржа криптовалют Kuna уже начинает продажу устройств компании для авторизации своих пользователей.
Напомним, команда Hideez Group, созданная одним из основателей PocketBook Олегом Науменко, в августе 2016 года начала продажи своего устройства - беспроводного брелка Hideez Key. Этот брелок умеет хранить цифровые ключи и сертификаты, то есть с его помощью можно открывать двери, разблокировать компьютер или смартфон, проводить мобильные платежи и т. д.
Читайте также: Facebook разрешил применение криптовалют
Сейчас он продается в через Amazon в США, Канаде, Британии, Франции, Германии, Испании и Италии. Команда готовится к выходу на рынок Индии через Amazon и планирует выход на корпоративный рынок в США и ЕС, с помощью интеграции с вендорами ниши Identity and Acces Managment.
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