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Раздел: Экономика  
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Украинцам презентовали кошелек для криптовалют

Украинцам презентовали кошелек для криптовалютПервый в Украине кошелек Hideez Wallet представила накануне компания Hideez Group.

Инженеры компании создают кошелек на базе уже разработанного ими устройства - "умного" брелка Hideez Key.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

По словам CEO проекта Олега Науменко, это будет полностью отдельный продукт с функциями кошелька для криптовалют и блокчейна в целом.

В компании уверяют, что Hideez Wallet отличается от существующих аналогов (того же Trezor) тем, что это беспроводное устройство может работать с мобильными и десктопами. Для подписания транзакций в нем работает технология Invisible Pin, которая работает как комбинация коротких и длинных нажатий кнопки на устройстве.

"Ее невозможно подсмотреть и перехватить, как, например, пароли или стандартные PIN-коды", - говорит Науменко. Также, есть возможность создать резервную копию приватного ключа - с одного такого кошелька на другой.

На сегодня компания уже произвела первую партию устройств для тестов. Массовое производство планируют на конец второго квартала этого года. В Украине биржа криптовалют Kuna уже начинает продажу устройств компании для авторизации своих пользователей.

Напомним, команда Hideez Group, созданная одним из основателей PocketBook Олегом Науменко, в августе 2016 года начала продажи своего устройства - беспроводного брелка Hideez Key. Этот брелок умеет хранить цифровые ключи и сертификаты, то есть с его помощью можно открывать двери, разблокировать компьютер или смартфон, проводить мобильные платежи и т. д.

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Сейчас он продается в через Amazon в США, Канаде, Британии, Франции, Германии, Испании и Италии. Команда готовится к выходу на рынок Индии через Amazon и планирует выход на корпоративный рынок в США и ЕС, с помощью интеграции с вендорами ниши Identity and Acces Managment.
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Сегодня, 14:01 » Автор: Владимир Латенко
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