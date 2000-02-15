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Раздел: Экономика  
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Овощи в Украине снова подорожали

Овощи в Украине снова подорожалиВ целом индекс борщевого набора вырос на 35%.

Овощи из борщевого набора за год подорожали от 5 до 73%. Об этом сообщает глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

По его словам, за год индекс борщевого набора вырос на 35%.

Эксперты ассоциации проанализировали рост стоимости овощной корзины в Украине за год, то есть сравнили цену на овощи борщевого набора на конец января 2018 и января 2017 года. Для сравнения цены использовались из официальной статистики.

В овощною корзину вошли свекла, капуста, картофель, морковь и лук, купленные по килограмму.

Больше всего подорожала свекла – на 73%. Морковь стала дороже на 64%, лук на 24%, капуста на 22%, а картофель - всего на 5%.

По сравнению с прошлым годом свекла прибавил в цене 3 грн. за килограмм, морковь - 2,8грн., лук - 1,1грн., капуста - 0,9грн., а картофель - 0,3грн. На конец января килограмм свеклы можно купить было в среднем за 7,1грн. за килограмм, моркови - по 7,2грн., лука - по 5,7грн., капусты - по 5,0грн., и картофеля - по 6,4грн.

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Если в целом оценить стоимость овощного корзины, то в январе 2018 года он составлял 31,4грн., тогда как год назад его стоимость составляла 23,3грн. То есть за год овощная корзина подорожала на 8,1 грн.
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 Теги: овощи, подорожание

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Сегодня, 14:26 » Автор: Богдан Процив
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