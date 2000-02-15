Раздел: Экономика
Овощи в Украине снова подорожали
В целом индекс борщевого набора вырос на 35%.
Овощи из борщевого набора за год подорожали от 5 до 73%. Об этом сообщает глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По его словам, за год индекс борщевого набора вырос на 35%.
Эксперты ассоциации проанализировали рост стоимости овощной корзины в Украине за год, то есть сравнили цену на овощи борщевого набора на конец января 2018 и января 2017 года. Для сравнения цены использовались из официальной статистики.
В овощною корзину вошли свекла, капуста, картофель, морковь и лук, купленные по килограмму.
Больше всего подорожала свекла – на 73%. Морковь стала дороже на 64%, лук на 24%, капуста на 22%, а картофель - всего на 5%.
По сравнению с прошлым годом свекла прибавил в цене 3 грн. за килограмм, морковь - 2,8грн., лук - 1,1грн., капуста - 0,9грн., а картофель - 0,3грн. На конец января килограмм свеклы можно купить было в среднем за 7,1грн. за килограмм, моркови - по 7,2грн., лука - по 5,7грн., капусты - по 5,0грн., и картофеля - по 6,4грн.
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Если в целом оценить стоимость овощного корзины, то в январе 2018 года он составлял 31,4грн., тогда как год назад его стоимость составляла 23,3грн. То есть за год овощная корзина подорожала на 8,1 грн.
Овощи из борщевого набора за год подорожали от 5 до 73%. Об этом сообщает глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По его словам, за год индекс борщевого набора вырос на 35%.
Эксперты ассоциации проанализировали рост стоимости овощной корзины в Украине за год, то есть сравнили цену на овощи борщевого набора на конец января 2018 и января 2017 года. Для сравнения цены использовались из официальной статистики.
В овощною корзину вошли свекла, капуста, картофель, морковь и лук, купленные по килограмму.
Больше всего подорожала свекла – на 73%. Морковь стала дороже на 64%, лук на 24%, капуста на 22%, а картофель - всего на 5%.
По сравнению с прошлым годом свекла прибавил в цене 3 грн. за килограмм, морковь - 2,8грн., лук - 1,1грн., капуста - 0,9грн., а картофель - 0,3грн. На конец января килограмм свеклы можно купить было в среднем за 7,1грн. за килограмм, моркови - по 7,2грн., лука - по 5,7грн., капусты - по 5,0грн., и картофеля - по 6,4грн.
Читайте также: В Украине сократилась добыча угля
Если в целом оценить стоимость овощного корзины, то в январе 2018 года он составлял 31,4грн., тогда как год назад его стоимость составляла 23,3грн. То есть за год овощная корзина подорожала на 8,1 грн.
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