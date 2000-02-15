Раздел: Экономика
Топливо в крупных сетях АЗС дешевеет
За последние сутки сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 50 коп/л.
Сети автозаправочных станций ОККО и WOG с 20 по 21 февраля снизили розничные цены на все виды топлива на 50 коп/л. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на enkorr.
В частности, в сети ОККО стоимость бензина марки А-92 теперь составляет 30,99 грн/л, А-95 – 31,99 грн/л, А-95+ – 32,99 грн/л, ДТ – 29,49 грн/л. На станциях WOG бензин марки А-92 подешевел до 30,95 грн/л, А-95 – 31,95 грн/л, А-95+ – 32,95 грн/л, ДТ – 29,45 грн/л.
На 50 коп/л топливо также подешевело на станциях SUN OIL, Авиас, Укрнафты и Mango. Сеть SOCAR снизила цены на все виды топлива на 40 коп/л: А-92 – до 31,09 грн/л, А-95 – до 32,09 грн/л, А-95+ – до 33,09 грн/л, ДТ – до 29,59 грн/л.
Такие сети как Автотранс, БРСМ-Нафта, Chipo и Укр-Петроль опустили цены на 10-60 коп/л.
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Средние цены по стране 21 февраля снизились на 33-37 коп/л.
Сети автозаправочных станций ОККО и WOG с 20 по 21 февраля снизили розничные цены на все виды топлива на 50 коп/л. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на enkorr.
В частности, в сети ОККО стоимость бензина марки А-92 теперь составляет 30,99 грн/л, А-95 – 31,99 грн/л, А-95+ – 32,99 грн/л, ДТ – 29,49 грн/л. На станциях WOG бензин марки А-92 подешевел до 30,95 грн/л, А-95 – 31,95 грн/л, А-95+ – 32,95 грн/л, ДТ – 29,45 грн/л.
На 50 коп/л топливо также подешевело на станциях SUN OIL, Авиас, Укрнафты и Mango. Сеть SOCAR снизила цены на все виды топлива на 40 коп/л: А-92 – до 31,09 грн/л, А-95 – до 32,09 грн/л, А-95+ – до 33,09 грн/л, ДТ – до 29,59 грн/л.
Такие сети как Автотранс, БРСМ-Нафта, Chipo и Укр-Петроль опустили цены на 10-60 коп/л.
Читайте также: Аслунд назвал главную угрозу для курса гривны
Средние цены по стране 21 февраля снизились на 33-37 коп/л.
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