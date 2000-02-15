» » Топливо в крупных сетях АЗС дешевеет
Раздел: Экономика  
0

Топливо в крупных сетях АЗС дешевеет

Топливо в крупных сетях АЗС дешевеетЗа последние сутки сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 50 коп/л.

Сети автозаправочных станций ОККО и WOG с 20 по 21 февраля снизили розничные цены на все виды топлива на 50 коп/л. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на enkorr.

В частности, в сети ОККО стоимость бензина марки А-92 теперь составляет 30,99 грн/л, А-95 – 31,99 грн/л, А-95+ – 32,99 грн/л, ДТ – 29,49 грн/л. На станциях WOG бензин марки А-92 подешевел до 30,95 грн/л, А-95 – 31,95 грн/л, А-95+ – 32,95 грн/л, ДТ – 29,45 грн/л.

На 50 коп/л топливо также подешевело на станциях SUN OIL, Авиас, Укрнафты и Mango. Сеть SOCAR снизила цены на все виды топлива на 40 коп/л: А-92 – до 31,09 грн/л, А-95 – до 32,09 грн/л, А-95+ – до 33,09 грн/л, ДТ – до 29,59 грн/л.

Такие сети как Автотранс, БРСМ-Нафта, Chipo и Укр-Петроль опустили цены на 10-60 коп/л.

Читайте также: Аслунд назвал главную угрозу для курса гривны

Средние цены по стране 21 февраля снизились на 33-37 коп/л.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: АЗС, топливо

Загрузка...
Сегодня, 14:29 » Автор: Богдан Процив
     50
     0

Похожие новости по теме

Топливо на АЗС немного подешевело Топливо на АЗС немного подешевело

Некоторые сети автозаправочных станций за последние сутки снизили цены на бензин и дизельное топливо до 30 копеек за литр.

Падение цен на АЗС продолжается Падение цен на АЗС продолжается

Некоторые сети автозаправочных станций за последние сутки снизили цены на бензин и дизельное топливо вплоть до 1 грн за литр.

На АЗС продолжает дешеветь бензин На АЗС продолжает дешеветь бензин

Ряд сетей автозаправочных станций за последние сутки снизили цены на бензин и дизельное топливо в районе 50 копеек за литр.

Топливо на АЗС начало дешеветь Топливо на АЗС начало дешеветь

Больше всего снизили цены ОККО и WOG, SOCAR и UPG.

Цены на бензин и дизельное топливо резко подскочили вверх Цены на бензин и дизельное топливо резко подскочили вверх

За последние сутки средняя стоимость бензина и дизельного топлива в сетях автозаправочных станций увеличилась на 50 копеек за литр.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх