Топливо в крупных сетях АЗС дешевеет

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Топливо на АЗС немного подешевело Некоторые сети автозаправочных станций за последние сутки снизили цены на бензин и дизельное топливо до 30 копеек за литр.

Падение цен на АЗС продолжается Некоторые сети автозаправочных станций за последние сутки снизили цены на бензин и дизельное топливо вплоть до 1 грн за литр.

На АЗС продолжает дешеветь бензин Ряд сетей автозаправочных станций за последние сутки снизили цены на бензин и дизельное топливо в районе 50 копеек за литр.

Топливо на АЗС начало дешеветь Больше всего снизили цены ОККО и WOG, SOCAR и UPG.