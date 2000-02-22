Раздел: Экономика
Возвращение Ryanair: в Киеве приземлился самолет компании
Лоукостер уже пытался выйти на рынок, и обещал вернуться в 2018 году.
Сегодня вечером, в 20:37 самолет Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании Ryanair, приземлился в аэропорту Борисполь.
Об этом сообщает lowcostavia.
Министерство инфраструктуры анонсировало проведение пресс-конференции на тему "Hyperloop в Украине" 22 февраля. Некоторые пользователи в сети восприняли это как замаскированное приглашение на презентацию Ryanair. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.
Сейчас точно неизвестно, прилетели ли представители Ryanair на согласование деталей, подписание соглашения или для объявления рейсов.
Также несколько недель назад Министр инфраструктуры Владимир Емельян сообщил, что Ryanair вернется в Украину осенью 2018 года.
14 февраля 2018 на одном из польских сайтов было опубликовано большое интервью с главным юристом и секретарем Ryanair Юлиушем Комореком. На вопрос, в какую страну планирует зайти Ryanair, он ответил: "Есть такая страна на востоке от Польши. Речь, очевидно, об Украине".
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На вопрос о том, подтверждает ли он слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что авиакомпания начнет летать в Украину уже осенью одновременно в Киев и Львов, Юлиуш Коморек ответил: "Это реальный срок, и надеюсь, что так и произойдет. В данный момент согласовываются детали сделки. Будут также некоторые изменения в расписании. Но точно будут запущены полеты из Украины в Польшу".
Сегодня вечером, в 20:37 самолет Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании Ryanair, приземлился в аэропорту Борисполь.
Об этом сообщает lowcostavia.
Министерство инфраструктуры анонсировало проведение пресс-конференции на тему "Hyperloop в Украине" 22 февраля. Некоторые пользователи в сети восприняли это как замаскированное приглашение на презентацию Ryanair. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.
Сейчас точно неизвестно, прилетели ли представители Ryanair на согласование деталей, подписание соглашения или для объявления рейсов.
Также несколько недель назад Министр инфраструктуры Владимир Емельян сообщил, что Ryanair вернется в Украину осенью 2018 года.
14 февраля 2018 на одном из польских сайтов было опубликовано большое интервью с главным юристом и секретарем Ryanair Юлиушем Комореком. На вопрос, в какую страну планирует зайти Ryanair, он ответил: "Есть такая страна на востоке от Польши. Речь, очевидно, об Украине".
Читайте также: В Литве экстренно приземлился самолет со 160 пассажирами
На вопрос о том, подтверждает ли он слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что авиакомпания начнет летать в Украину уже осенью одновременно в Киев и Львов, Юлиуш Коморек ответил: "Это реальный срок, и надеюсь, что так и произойдет. В данный момент согласовываются детали сделки. Будут также некоторые изменения в расписании. Но точно будут запущены полеты из Украины в Польшу".
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