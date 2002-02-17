Раздел: Экономика
АЗС снизили цены на все виды топлива
Средние цены по стране 22 февраля снизились на 4-5 коп/л.
Большинство сетей АЗС с 21 по 22 февраля снизили цены топлива в пределах 10-50 коп/л. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на enkorr.
В частности, сеть KLO снизила цены на бензины марок А-92, А-95, ДТ на 50 коп/л, – до 28,99 грн/л, 29,99 грн/л и 27,49 грн/л, соответственно; А-95+ подешевел на 40 коп/л, – до 31,89 грн/л. В сети ZOG топливо также подешевело на 50 коп/л, а на заправках Glusco – на 40 коп/л.
Такие сети как AMIC, SOCAR, Параллель, Marshal, Укргаздобыча, Фактор, Кворум и Рур груп опустили цены на 10-50 коп/л.
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Средние цены по стране 22 февраля снизились на 4-5 коп/л.
Большинство сетей АЗС с 21 по 22 февраля снизили цены топлива в пределах 10-50 коп/л. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на enkorr.
В частности, сеть KLO снизила цены на бензины марок А-92, А-95, ДТ на 50 коп/л, – до 28,99 грн/л, 29,99 грн/л и 27,49 грн/л, соответственно; А-95+ подешевел на 40 коп/л, – до 31,89 грн/л. В сети ZOG топливо также подешевело на 50 коп/л, а на заправках Glusco – на 40 коп/л.
Такие сети как AMIC, SOCAR, Параллель, Marshal, Укргаздобыча, Фактор, Кворум и Рур груп опустили цены на 10-50 коп/л.
Читайте также: Россия опустошает газовые месторождения возле Крыма
Средние цены по стране 22 февраля снизились на 4-5 коп/л.
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