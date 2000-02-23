В Украине хотят уговорить ЕС на финансирование инфраструктуры на границе

Полное финансирование без ЕС невозможно, считают политики.

Украина намерена договориться с Европейским союзом о новой программе финансирования инфраструктурных проектов на государственной границе.



Об этом проинформировал в комментарии журналистам Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина. Об этом пишет



Глава Правительства фактически подтвердил информацию о решение ЕС прекратить программу финансирования проектов по развитию КПП на западной границе Украины.



По словам Гройсмана, программа Евросоюза - это долговременная инициатива, которая не была выполнена по целому ряду причин.



"Эта программа началась с 2007 года. Завершилась она в 2013 году. Потом была наша просьба продлить действие этой программы. И, к сожалению, стороной программы была ГФС (Государственная фискальная служба, - ред.). ГФС не смогла организовать работу на выполнение, и фактически мы поняли, что реализовать эту программу будет практически невозможно. Новый руководитель ГФС Мирослав Продан старался спасти эту ситуацию, но, учитывая процедуры, это стало невозможно. Но будет новая программа, о которой мы будем говорить с европейскими партнерами… Мы будем развивать, в том числе, на уровне двусторонних отношений, КПП (контрольные пункты пропуска) с соседними странами. Инфраструктура пересечения границы будет расширяться. Мы сегодня имеем такой же проект с Польшей, Венгрией и другими странами", - отметил Гройсман.



Так, отвечая на вопрос, существует ли угроза закрытия других проектов с ЕС, Гройсман заявил: "Нет никаких угроз для совместных проектов в дальнейшем. Это вопрос о проекте, который был с 2007 по 2013 годы. Была потом попытка продолжить его в 2014-2015 годы силами ГФС. ГФС не справилась с реализацией этих проектов, уже было поздно. Новый руководитель Мирослав Продан пытался спасти ситуацию, но это тоже было поздно".



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Глава Правительства добавил, что Украина продолжит развивать пограничную инфраструктуру.



"Будем говорить с ЕС, чтобы не продолжать старую программу, а начать, возможно, новую программу поддержки", - подчеркнул Гройсман. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украина намерена договориться с Европейским союзом о новой программе финансирования инфраструктурных проектов на государственной границе.Об этом проинформировал в комментарии журналистам Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu Глава Правительства фактически подтвердил информацию о решение ЕС прекратить программу финансирования проектов по развитию КПП на западной границе Украины.По словам Гройсмана, программа Евросоюза - это долговременная инициатива, которая не была выполнена по целому ряду причин."Эта программа началась с 2007 года. Завершилась она в 2013 году. Потом была наша просьба продлить действие этой программы. И, к сожалению, стороной программы была ГФС (Государственная фискальная служба, - ред.). ГФС не смогла организовать работу на выполнение, и фактически мы поняли, что реализовать эту программу будет практически невозможно. Новый руководитель ГФС Мирослав Продан старался спасти эту ситуацию, но, учитывая процедуры, это стало невозможно. Но будет новая программа, о которой мы будем говорить с европейскими партнерами… Мы будем развивать, в том числе, на уровне двусторонних отношений, КПП (контрольные пункты пропуска) с соседними странами. Инфраструктура пересечения границы будет расширяться. Мы сегодня имеем такой же проект с Польшей, Венгрией и другими странами", - отметил Гройсман.Так, отвечая на вопрос, существует ли угроза закрытия других проектов с ЕС, Гройсман заявил: "Нет никаких угроз для совместных проектов в дальнейшем. Это вопрос о проекте, который был с 2007 по 2013 годы. Была потом попытка продолжить его в 2014-2015 годы силами ГФС. ГФС не справилась с реализацией этих проектов, уже было поздно. Новый руководитель Мирослав Продан пытался спасти ситуацию, но это тоже было поздно".Глава Правительства добавил, что Украина продолжит развивать пограничную инфраструктуру."Будем говорить с ЕС, чтобы не продолжать старую программу, а начать, возможно, новую программу поддержки", - подчеркнул Гройсман.



