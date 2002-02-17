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Лучше всего брать потребительский кредит у Майкредит

Лучше всего брать потребительский кредит у Майкредит

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Эксперт: подписание СА с Евросоюзом позволит получить выгодный для Украины кредит у МВФ После подписания соглашения об ассоциации с Европой Международный валютный фонд может дать кредит Украине. Об этом поделился Владимир Фесенко, глава Центра политических исследований «Пента».