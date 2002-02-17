Раздел: Экономика
Лучше всего брать потребительский кредит у Майкредит
Онлайн-кредиты стали пользоваться большим спросом в Украине последние несколько лет. Но почему украинцы стали выбирать «быстрые кредиты» и стали ли отказываться от банковских? Начиная с 2014 года, банковская система Украины изменилась: банков стали меньше, кредит получить сложнее, но актуальность кредитования осталось на таком же высоком уровне.
Когда не хватает денег до зарплаты, нужно купить новую технику, сделать ремонт или приобрести автомобиль, можно получить деньги в долг. В кредите ничего плохого нет. В европейский странах граждане активно пользуются кредитованием и это нормальная практика. В Украине же некоторые не верят в то, что можно взять самый выгодный потребительский кредит и не переплатить 300% - и это неправильно. Современные кредиты не предполагают большую переплату. Тем более, многие банки, чтобы привлечь клиентов предлагают получить деньги в долг с льготным периодом. Это значит, что, например, вы оформили в договор на 10 месяцев. Льготными считаются первые 3-4 месяца. В этот период проценты не насчитываются. По истечении льготного периода, если вы досрочно выплатили всю сумму, то ничего не переплачиваете. Правда, может быть установлена фиксированная или процентная ставка по комиссии. Но она, как правило, не превышает 45 грн в месяц. Однако, выгодно взять потребительский кредит в банке – сложно. Вот несколько причины, почему это так:
Нужно собрать много документов; Несколько раз посетить отделение; Предоставить контактные номера коллег, знакомых, родственников и предварительно получить у них согласие; Быть официально трудоустроенным, получать высокую зарплату; Иметь дополнительный доход; Наличие высшего образования; Иметь хорошую кредитную историю и не быть в черном списке банковских должников.
На оформление заявки и договора может тратиться до 14 дней, а это не совсем удобно, когда нужно быстро найти деньги.
В сервисах онлайн-кредитования можно выгоднее брать потребительский кредит, так как последние имеют преимущества перед любым банком. А именно:
Заявка подается в Интернете; Деньги засчитываются на карточку автоматически; Не нужно никаких документов кроме паспорта и кода; Срок оплаты можно продлить; Кредитная история не влияет на одобрение заявки; Можно взять потребительский кредит всем категориям граждан (безработным, пенсионерам, студентам и т.п.).
Популярным сервисом в Украине, где можно взять потребительский кредит, является Майкредит. Время оформления заявки – 15 минут, а деньги можно перечислить на карту абсолютно любого банка Украины. Новые клиенты Майкредит получают максимальный лимит по заявкам в 3000 грн, срок кредитования – 25 дней. При этом процентная ставка составляет всего 0,05% в сутки. Повторные же клиенты могут получить до 10000 грн со сроком до 35 дней, а система лояльности позволяет сэкономить до 20% от сделки.
Чтобы получить потребительский кредит от Mycredit, нужно зайти на сайт, указать желаемую сумму и срок. Далее следует указать и подтвердить мобильный номер телефона, перейти к оформлению анкеты и «привязать» карту. В анкете указывается стандартная информация: ФИО, ИНН, адрес регистрации, место работы, зарплата и т.п. Если заявка одобрена, деньги засчитываются на карту в течение 5-15 минут. Конечно, где лучше всего брать потребительский кредит (в банке, или в Майкредит) – решение каждого. Но если время на решение финансового вопроса нет, а деньги нужны уже сейчас, оптимальное оформить займ в Майкредит за 15 минут и не переживать за то, что в заявке могут отказать, а время было потрачено зря.
Когда не хватает денег до зарплаты, нужно купить новую технику, сделать ремонт или приобрести автомобиль, можно получить деньги в долг. В кредите ничего плохого нет. В европейский странах граждане активно пользуются кредитованием и это нормальная практика. В Украине же некоторые не верят в то, что можно взять самый выгодный потребительский кредит и не переплатить 300% - и это неправильно. Современные кредиты не предполагают большую переплату. Тем более, многие банки, чтобы привлечь клиентов предлагают получить деньги в долг с льготным периодом. Это значит, что, например, вы оформили в договор на 10 месяцев. Льготными считаются первые 3-4 месяца. В этот период проценты не насчитываются. По истечении льготного периода, если вы досрочно выплатили всю сумму, то ничего не переплачиваете. Правда, может быть установлена фиксированная или процентная ставка по комиссии. Но она, как правило, не превышает 45 грн в месяц. Однако, выгодно взять потребительский кредит в банке – сложно. Вот несколько причины, почему это так:
На оформление заявки и договора может тратиться до 14 дней, а это не совсем удобно, когда нужно быстро найти деньги.
Можно взять потребительский кредит в Интернете?
В сервисах онлайн-кредитования можно выгоднее брать потребительский кредит, так как последние имеют преимущества перед любым банком. А именно:
Популярным сервисом в Украине, где можно взять потребительский кредит, является Майкредит. Время оформления заявки – 15 минут, а деньги можно перечислить на карту абсолютно любого банка Украины. Новые клиенты Майкредит получают максимальный лимит по заявкам в 3000 грн, срок кредитования – 25 дней. При этом процентная ставка составляет всего 0,05% в сутки. Повторные же клиенты могут получить до 10000 грн со сроком до 35 дней, а система лояльности позволяет сэкономить до 20% от сделки.
Как взять сумму в Майкредит?
Чтобы получить потребительский кредит от Mycredit, нужно зайти на сайт, указать желаемую сумму и срок. Далее следует указать и подтвердить мобильный номер телефона, перейти к оформлению анкеты и «привязать» карту. В анкете указывается стандартная информация: ФИО, ИНН, адрес регистрации, место работы, зарплата и т.п. Если заявка одобрена, деньги засчитываются на карту в течение 5-15 минут. Конечно, где лучше всего брать потребительский кредит (в банке, или в Майкредит) – решение каждого. Но если время на решение финансового вопроса нет, а деньги нужны уже сейчас, оптимальное оформить займ в Майкредит за 15 минут и не переживать за то, что в заявке могут отказать, а время было потрачено зря.
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