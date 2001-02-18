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Раздел: Экономика  
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«Укрзалізниця» заключила миллиардный контракт с General Electric

«Укрзалізниця» заключила миллиардный контракт с General Electric Поставки локомотивов будут производиться в течение 15 лет.

23 февраля было подписано долгосрочное соглашение между «Укрзалізницею» и General Electric о поставках дизельных локомотивов. Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Etcetera.

СОСТОЯЛОСЬ. Контракт американской компании и УЗ рассчитан на 15 лет. По словам и.о. главы «Укрзалізниці» Евгения Кравцова, это событие стало одним из важнейших. За прошедшие 10 лет не было куплено ни одного тепловоза.

ПРОИЗВОДСТВО начнется в США уже в марте, а первые поставки состоятся будущей осенью. На первом этапе, до второго квартала 2019 года, в Украину будет поставлено до 30 дизельных локомотивов. Уровень локализации при этом составит 10%.

ПЕРСПЕКТИВЫ. По контракту, со временем уровень локализации доведут до 40%. К 2034 году объем поставок локомотивов серии Evolution достигнет 225 единиц. Также контракт предусматривает создание базы в Украине, которая даст украинцам новые рабочие места.

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На предприятии будет производиться долгосрочное техобслуживание новых тепловозов и модернизация 75 локомотивов действующего парка «Укрзалізниці».

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Сегодня, 14:13 » Автор: Евгений Шевченко
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