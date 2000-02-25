Раздел: Экономика
Народный депутат прокомментировал отставку Гонтаревой
Нардеп прокомментировал процедуру снятия с должности нынешнего главы Национального банка Украины.
Народный депутат Украины III созыва Артур Билоус заявил, что главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву отправят в отставку, тогда как отчет будет формальным.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Билоус добавил, что на ее место назначат исполняющего обязанности руководителя НБУ Якова Смолия.
"Все, что хотели про нее сказать парламентарии, уже сказали, поэтому это будет формальный отчет. Его примут во внимание и ее оправят в отставку, а Смолия назначат новым главой Национального банка Украины", - уверен он.
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"Депутаты тоже поупражняются в красивых высказываниях о заботе про людей. Им необходимо высказаться – это политика. Такая процедура все-таки предусматривает заслушивание отчета того главы, которого намерены отправить в отставку. Решение абсолютно прогнозировано", - пояснил он.
Народный депутат Украины III созыва Артур Билоус заявил, что главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву отправят в отставку, тогда как отчет будет формальным.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Билоус добавил, что на ее место назначат исполняющего обязанности руководителя НБУ Якова Смолия.
"Все, что хотели про нее сказать парламентарии, уже сказали, поэтому это будет формальный отчет. Его примут во внимание и ее оправят в отставку, а Смолия назначат новым главой Национального банка Украины", - уверен он.
Читайте также: Коломойский нецензурно прокомментировал заявление Гонтаревой. Видео
"Депутаты тоже поупражняются в красивых высказываниях о заботе про людей. Им необходимо высказаться – это политика. Такая процедура все-таки предусматривает заслушивание отчета того главы, которого намерены отправить в отставку. Решение абсолютно прогнозировано", - пояснил он.
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