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Раздел: Экономика  
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Эксперт рассказал о завышенной стоимости американских тепловозов

Эксперт рассказал о завышенной стоимости американских тепловозов По словам бывшего чиновника, каждый тепловоз General Electric обойдётся Украине на 2 млн.долларов дороже рыночной цены.

Бывший замминистра инфраструктуры Александр Кава рассказал, что американские тепловозы Украине не нужны и что закуплены они были по цене на $2 миллиона дороже их рыночной стоимости за каждый, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

"Если мы посмотрим ту сделку, которая была заключена между General Electric и Индийскими железными дорогами, то за $2,5 млрд. было куплено 1 000 тепловозов, то есть стоимость одного тепловоза составила $2,5 млн", - заявил Кава.

В то время как для Украины тепловозы будут закупать по $4-4,5 млн.

Также по словам экс-замминистра для Украины более выгодно не закупать за границей тепловозы и локомотивы, а ремонтировать уже имеющиеся, которые в большом количестве находится в распоряжении Укрзализныци.

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Также Кава обратил внимание, что тепловозы американской кампании будут закупаться без проведения открытого тендера, где могли бы участвовать и конкуренты General Electric.
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 Теги: тепловозы, сделка, локомотивы

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Сегодня, 14:31 » Автор: Евгений Шевченко
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