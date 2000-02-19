Раздел: Экономика
Эксперт рассказал о завышенной стоимости американских тепловозов
По словам бывшего чиновника, каждый тепловоз General Electric обойдётся Украине на 2 млн.долларов дороже рыночной цены.
Бывший замминистра инфраструктуры Александр Кава рассказал, что американские тепловозы Украине не нужны и что закуплены они были по цене на $2 миллиона дороже их рыночной стоимости за каждый, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
"Если мы посмотрим ту сделку, которая была заключена между General Electric и Индийскими железными дорогами, то за $2,5 млрд. было куплено 1 000 тепловозов, то есть стоимость одного тепловоза составила $2,5 млн", - заявил Кава.
В то время как для Украины тепловозы будут закупать по $4-4,5 млн.
Также по словам экс-замминистра для Украины более выгодно не закупать за границей тепловозы и локомотивы, а ремонтировать уже имеющиеся, которые в большом количестве находится в распоряжении Укрзализныци.
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Также Кава обратил внимание, что тепловозы американской кампании будут закупаться без проведения открытого тендера, где могли бы участвовать и конкуренты General Electric.
Бывший замминистра инфраструктуры Александр Кава рассказал, что американские тепловозы Украине не нужны и что закуплены они были по цене на $2 миллиона дороже их рыночной стоимости за каждый, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
"Если мы посмотрим ту сделку, которая была заключена между General Electric и Индийскими железными дорогами, то за $2,5 млрд. было куплено 1 000 тепловозов, то есть стоимость одного тепловоза составила $2,5 млн", - заявил Кава.
В то время как для Украины тепловозы будут закупать по $4-4,5 млн.
Также по словам экс-замминистра для Украины более выгодно не закупать за границей тепловозы и локомотивы, а ремонтировать уже имеющиеся, которые в большом количестве находится в распоряжении Укрзализныци.
Читайте также: Ореховые плантации: Украина материально поощряет насаждение ореховых садов
Также Кава обратил внимание, что тепловозы американской кампании будут закупаться без проведения открытого тендера, где могли бы участвовать и конкуренты General Electric.
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