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Раздел: Экономика  
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Внезапное похолодание заставило Украину увеличить потребление газа

Внезапное похолодание заставило Украину увеличить потребление газаТак, потребление газа выросло на 7%.

Из-за похолодания Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ на 7%. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

"Украина из-за похолодания (суточное потребление 170 млн.куб.м, на эту дату в 2017 - 138 млн.куб.г) увеличила отбор газа из хранилищ на 7%, до уровня 101 млн.куб.м (такой режим впервые за последний год)", – отметил Белявский.

И добавил, что остальная часть потребности покрывается за счет газа отечественной добычи и импорта из Европы.

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Добавим, что по данным ПАО "Укртрансгаз", Украина вошла в 2018 год с запасами природного газа в своих подземных хранилищах в объеме 14,693 млрд кубометров.
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 Теги: газ, Украина, ресурсы, потребление, холод, зима

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Сегодня, 01:27 » Автор: Едгар Букмирза
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