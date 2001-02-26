Раздел: Экономика
Внезапное похолодание заставило Украину увеличить потребление газа
Так, потребление газа выросло на 7%.
Из-за похолодания Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ на 7%. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.
"Украина из-за похолодания (суточное потребление 170 млн.куб.м, на эту дату в 2017 - 138 млн.куб.г) увеличила отбор газа из хранилищ на 7%, до уровня 101 млн.куб.м (такой режим впервые за последний год)", – отметил Белявский.
И добавил, что остальная часть потребности покрывается за счет газа отечественной добычи и импорта из Европы.
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Добавим, что по данным ПАО "Укртрансгаз", Украина вошла в 2018 год с запасами природного газа в своих подземных хранилищах в объеме 14,693 млрд кубометров.
Из-за похолодания Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ на 7%. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.
"Украина из-за похолодания (суточное потребление 170 млн.куб.м, на эту дату в 2017 - 138 млн.куб.г) увеличила отбор газа из хранилищ на 7%, до уровня 101 млн.куб.м (такой режим впервые за последний год)", – отметил Белявский.
И добавил, что остальная часть потребности покрывается за счет газа отечественной добычи и импорта из Европы.
Читайте также: Поступление импортированного газа в Украину за год уменьшилось в десять раз
Добавим, что по данным ПАО "Укртрансгаз", Украина вошла в 2018 год с запасами природного газа в своих подземных хранилищах в объеме 14,693 млрд кубометров.
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