Раздел: Экономика
Эксперт рассказал, что значит для Украины членство в IRENA
Так, присоединение к агентству откроет для Украины массу возможностей.
Для Украины присоединение к IRENA означает выход на международный рынок возобновляемой энергетики. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Украина 24 февраля стала полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).
"Это долгожданное событие и результат совместных усилий правительства, парламента, Госэнергоэффективности и всей страны" - прокомментировал председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук.
Он объяснил, что соответствующий закон Украины № 2222-VIII, разработанный агентством, принят парламентом 5 декабря 2017, а уже 26 декабря прошлого года подписан президентом Украины Петром Порошенко.
Для Украины присоединение к IRENA означает выход на международную арену игроков рынка возобновляемой энергетики. Это, безусловно, улучшение инвестиционного имиджа государства, широкие возможности привлечения лучших мировых практик и технологий, а главное - "зеленых" инвестиций.
Читайте также: Украину надо присоединить к IRENA , - Климкин
Напомним, президент Украины Петр Порошенко 26 декабря подписал закон "О присоединении Украины к Уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)".
Для Украины присоединение к IRENA означает выход на международный рынок возобновляемой энергетики. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Украина 24 февраля стала полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).
"Это долгожданное событие и результат совместных усилий правительства, парламента, Госэнергоэффективности и всей страны" - прокомментировал председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук.
Он объяснил, что соответствующий закон Украины № 2222-VIII, разработанный агентством, принят парламентом 5 декабря 2017, а уже 26 декабря прошлого года подписан президентом Украины Петром Порошенко.
Для Украины присоединение к IRENA означает выход на международную арену игроков рынка возобновляемой энергетики. Это, безусловно, улучшение инвестиционного имиджа государства, широкие возможности привлечения лучших мировых практик и технологий, а главное - "зеленых" инвестиций.
Читайте также: Украину надо присоединить к IRENA , - Климкин
Напомним, президент Украины Петр Порошенко 26 декабря подписал закон "О присоединении Украины к Уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)".
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