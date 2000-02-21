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Раздел: Экономика  
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В Украине планируют выделить рекордные полмиллиарда на развитие патриотического кино

В Украине планируют выделить рекордные полмиллиарда на развитие патриотического киноДеньги пойдут на фильмы и мультики патриотической направленности.

Министерство культуры разработало рекомендации «относительно оценки фильмов патриотической направленности», согласно которым отдельно созданная комиссия будет распределять 500 млн грн из государственного бюджета.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.

Рекомендации будут вынесены на обсуждение коллегии министерства, заседание которой должно состояться 27 февраля в 14:00. О содержании этих рекомендаций говорится в письме, разосланном членам коллегии.

Так, под фильмами патриотической направленности, согласно документу, подразумеваются «разножанровые игровые и неигровые телефильмы, телесериалы, анимационные фильмы, телевизионные фильмы-спектакли, неигровые фильмы (сериалы) о современной жизни страны».

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Издание отмечает, что о 500 млн, выделенных Минкульту на патриотическое кино, пойдут на телепродукт и анимацию, рассказал министр культуры Евгений Нищук.
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 Теги: деньги, минкульт, культура, анимация, фильмы, сериалы, патриотизм

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Сегодня, 01:12 » Автор: Едгар Букмирза
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