Без паники: Нафтогаз уверяет, что газа хватит до конца зимы

Несмотря на резкое похолодание, ресурсов должно хватить.



Запасов газа в украинских подземных хранилищах хватит до конца отопительного периода. С таким заявлением выступил «Нафтогаз Украины», комментируя обещанное синоптиками похолодание и несколько дней с сильными морозами. Об этом пишет



«В украинских подземных хранилищах остается 10,4 млрд кубометров газа. Это на 2 млрд кубометров больше, чем на эту же дату прошлого года», — заявил «Нафтогаз».



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Напомним, на 27−28 февраля в Украине объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются очень сильный снег, метели, снежные заносы. Такие погодные условия могут привести к сбоям в работе электрических сетей. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Запасов газа в украинских подземных хранилищах хватит до конца отопительного периода. С таким заявлением выступил «Нафтогаз Украины», комментируя обещанное синоптиками похолодание и несколько дней с сильными морозами. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты «В украинских подземных хранилищах остается 10,4 млрд кубометров газа. Это на 2 млрд кубометров больше, чем на эту же дату прошлого года», — заявил «Нафтогаз».Напомним, на 27−28 февраля в Украине объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются очень сильный снег, метели, снежные заносы. Такие погодные условия могут привести к сбоям в работе электрических сетей.



