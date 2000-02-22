Раздел: Экономика
Махинация века: Датской компании удалось выиграть суд у жителей Одессы
Предприимчивые одесситы хотели забрать у компании собственность за смешную сумму.
Иностранная инженерная компания «BIIR Украина», главный офис которой находится в Дании, смогла отстоять в суде свое право собственности на здание, расположенное на Приморской, 3-Б.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dumskaya.
Об успешном исходе судебного процесса рассказал народный депутат Алексей Гончаренко, который помогал датчанам, узнав о том, что они стали жертвой мошеннической схемы одесских дельцов.
«Смогли остановить попытку ограбить датских инвесторов, создавших в Одессе более 100 рабочих мест со средней официальной зарплатой в 1 тысячу долларов. Спасибо всем, кто помогал и участвовал!» — написал на своей странице в Фейсбуке Алексей Гончаренко.
Напомним, до переезда в наш город украинское подразделение компании размещалось в Луганске, но после событий на востоке Украины «BIIR Украина» вынуждена была искать другое место дислокации.
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В итоге купили за $400 офис на Приморской, а через месяц после сделки его отсудила фирма, которая более шести лет не выплачивала кредит. Речь о компании «Мегас-Строй», конечным бенефициаром которой является экс-депутат Одесского горсовета от Партии регионов Валентин Скобленко.
В мае прошлого года Хозяйственный суд Одесской области привлек датскую фирму в качестве ответчика в хозяйственном споре.
Иностранная инженерная компания «BIIR Украина», главный офис которой находится в Дании, смогла отстоять в суде свое право собственности на здание, расположенное на Приморской, 3-Б.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dumskaya.
Об успешном исходе судебного процесса рассказал народный депутат Алексей Гончаренко, который помогал датчанам, узнав о том, что они стали жертвой мошеннической схемы одесских дельцов.
«Смогли остановить попытку ограбить датских инвесторов, создавших в Одессе более 100 рабочих мест со средней официальной зарплатой в 1 тысячу долларов. Спасибо всем, кто помогал и участвовал!» — написал на своей странице в Фейсбуке Алексей Гончаренко.
Напомним, до переезда в наш город украинское подразделение компании размещалось в Луганске, но после событий на востоке Украины «BIIR Украина» вынуждена была искать другое место дислокации.
Читайте также: «Миллионная махинация»: ликвидирована подпольная фабрика Ferrari
В итоге купили за $400 офис на Приморской, а через месяц после сделки его отсудила фирма, которая более шести лет не выплачивала кредит. Речь о компании «Мегас-Строй», конечным бенефициаром которой является экс-депутат Одесского горсовета от Партии регионов Валентин Скобленко.
В мае прошлого года Хозяйственный суд Одесской области привлек датскую фирму в качестве ответчика в хозяйственном споре.
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