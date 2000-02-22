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Раздел: Экономика  
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Махинация века: Датской компании удалось выиграть суд у жителей Одессы

Махинация века: Датской компании удалось выиграть суд у жителей Одессы Предприимчивые одесситы хотели забрать у компании собственность за смешную сумму.

Иностранная инженерная компания «BIIR Украина», главный офис которой находится в Дании, смогла отстоять в суде свое право собственности на здание, расположенное на Приморской, 3-Б.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dumskaya.

Об успешном исходе судебного процесса рассказал народный депутат Алексей Гончаренко, который помогал датчанам, узнав о том, что они стали жертвой мошеннической схемы одесских дельцов.

«Смогли остановить попытку ограбить датских инвесторов, создавших в Одессе более 100 рабочих мест со средней официальной зарплатой в 1 тысячу долларов. Спасибо всем, кто помогал и участвовал!» — написал на своей странице в Фейсбуке Алексей Гончаренко.

Напомним, до переезда в наш город украинское подразделение компании размещалось в Луганске, но после событий на востоке Украины «BIIR Украина» вынуждена была искать другое место дислокации.

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В итоге купили за $400 офис на Приморской, а через месяц после сделки его отсудила фирма, которая более шести лет не выплачивала кредит. Речь о компании «Мегас-Строй», конечным бенефициаром которой является экс-депутат Одесского горсовета от Партии регионов Валентин Скобленко.

В мае прошлого года Хозяйственный суд Одесской области привлек датскую фирму в качестве ответчика в хозяйственном споре.
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 Теги: махинация, компания, собственность, деньги, Одесса

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Сегодня, 02:22 » Автор: Едгар Букмирза
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