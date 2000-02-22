Раздел: Экономика
Объемы запасов газа в Украине стремительно уменьшаются
В последние дни зимы суточное потребление газа в Украине выросло на 30%.
Украина из-за похолодания увеличила отбор природного газа из подземных хранилищ (ПХГ) до рекордного за последние два года уровня – 115 млн куб. м. Об этом сообщает Укртрансгаз на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Нынешняя зима решила запомниться особыми морозами и снегопадами в свои последние дни… По состоянию на сегодняшнее утро отбор газа из ПХГ увеличился до максимальных уровней за последние два осенне-зимних периода – до 115 млн кубометров", – говорится в сообщении.
В компании также сообщили, что в эти дни суточное потребление газа в Украине выросло на 30% по сравнению с последним днем зимы 2017 года – до 200 млн куб. м.
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"Сейчас запас газа в ПХГ составляет 10,1 млрд куб. м, что на 18% больше, чем в прошлом году. Этих объемов достаточно для комфортного прохождения Украиной отопительного сезона", – резюмировали в компании.
Украина из-за похолодания увеличила отбор природного газа из подземных хранилищ (ПХГ) до рекордного за последние два года уровня – 115 млн куб. м. Об этом сообщает Укртрансгаз на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Нынешняя зима решила запомниться особыми морозами и снегопадами в свои последние дни… По состоянию на сегодняшнее утро отбор газа из ПХГ увеличился до максимальных уровней за последние два осенне-зимних периода – до 115 млн кубометров", – говорится в сообщении.
В компании также сообщили, что в эти дни суточное потребление газа в Украине выросло на 30% по сравнению с последним днем зимы 2017 года – до 200 млн куб. м.
Читайте также: Эксперт рассказал, как изменится тариф на электроэнергию с 1 апреля
"Сейчас запас газа в ПХГ составляет 10,1 млрд куб. м, что на 18% больше, чем в прошлом году. Этих объемов достаточно для комфортного прохождения Украиной отопительного сезона", – резюмировали в компании.
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