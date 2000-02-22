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Раздел: Экономика  
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Объемы запасов газа в Украине стремительно уменьшаются

Объемы запасов газа в Украине стремительно уменьшаютсяВ последние дни зимы суточное потребление газа в Украине выросло на 30%.

Украина из-за похолодания увеличила отбор природного газа из подземных хранилищ (ПХГ) до рекордного за последние два года уровня – 115 млн куб. м. Об этом сообщает Укртрансгаз на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"Нынешняя зима решила запомниться особыми морозами и снегопадами в свои последние дни… По состоянию на сегодняшнее утро отбор газа из ПХГ увеличился до максимальных уровней за последние два осенне-зимних периода – до 115 млн кубометров", – говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что в эти дни суточное потребление газа в Украине выросло на 30% по сравнению с последним днем зимы 2017 года – до 200 млн куб. м.

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"Сейчас запас газа в ПХГ составляет 10,1 млрд куб. м, что на 18% больше, чем в прошлом году. Этих объемов достаточно для комфортного прохождения Украиной отопительного сезона", – резюмировали в компании.
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 Теги: ПХГ, газ

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Сегодня, 14:54 » Автор: Богдан Процив
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