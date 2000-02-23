» » Гуманитарный кризис: ЕС выделил круглую сумму на помощь Донбассу
Раздел: Экономика  
0

Гуманитарный кризис: ЕС выделил круглую сумму на помощь Донбассу

Гуманитарный кризис: ЕС выделил круглую сумму на помощь Донбассу ЕС не хочет допустить катастрофы на Донбассе.

За годы конфликта в Донбассе Евросоюз выделил Украине гуманитарную помощь на сумму в 677 миллионов евро. Новый пакет помощи предназначен жителям региона, живущим в наиболее тяжелых условиях на линии разграничения.

Европейская комиссия выделит 24 миллиона евро на оказание гуманитарной помощи людям в зоне конфликта на востоке Украины. Эти средства пойдут на удовлетворение основных потребностей людей, которые находятся в наиболее тяжелом положении, проживая в Донбассе вдоль линии разграничения по обеим ее сторонам, говорится в официальном заявлении Еврокомиссии, опубликованном на ее сайте в среду, 28 февраля.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на facenews.

"Мы не можем закрывать глаза на гуманитарный кризис у порога ЕС. (...) Этот новый пакет окажет жизненно необходимую помощь, например, в виде продуктов питания, возможности получения медицинской помощи, образования для детей", - заявил комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос Стилианидес.

Читайте также: Лавров сознался, что Россия оказывает помощь Донбассу

Заявление сделано на конференции, которую Еврокомиссия совместно с офисом ООН по координации гуманитарных вопросов проводит 28 февраля в Брюсселе с целью обратить внимание мирового сообщества на конфликт на Востоке Украины. С начала конфликта в Донбассе в 2014 году Европейский Союз предоставил Украине гуманитарную помощь в объеме 677 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: гуманитарка, помощь, гуманитарный кризис, ЕС, Украина, Донбасс

Загрузка...
Сегодня, 01:32 » Автор: Едгар Букмирза
     222
     0

Похожие новости по теме

Германия выделила €6 млн на помощь Донбассу Германия выделила €6 млн на помощь Донбассу

Деньги направят на обеспечение продовольствием пострадавших жителей Востока Украины.

В 2015 году на гуманитарную помощь Украине выделены 30 млн евро В 2015 году на гуманитарную помощь Украине выделены 30 млн евро

Еврокомиссия с начала боевых действий в Украине предоставила почти 63 млн евро на гумпомощь.

США выделит Украине гуманитарную помощь США выделит Украине гуманитарную помощь

Общий объем гуманитарной помощи США востоку Украины с начала кризиса составляет почти $84 млн.

Чехия окажет Украине гумпомощь на 2 млн. евро Чехия окажет Украине гумпомощь на 2 млн. евро

Чехия пообещала выделить Украине гуманитарную помощь в размере 2 млн. евро.

ЕС выделил Украине финпомощь в 1,6 млрд евро ЕС выделил Украине финпомощь в 1,6 млрд евро

Совет ЕС одобрил пакет финансовой помощи Украине.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх