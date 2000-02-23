Раздел: Экономика
Гуманитарный кризис: ЕС выделил круглую сумму на помощь Донбассу
ЕС не хочет допустить катастрофы на Донбассе.
За годы конфликта в Донбассе Евросоюз выделил Украине гуманитарную помощь на сумму в 677 миллионов евро. Новый пакет помощи предназначен жителям региона, живущим в наиболее тяжелых условиях на линии разграничения.
Европейская комиссия выделит 24 миллиона евро на оказание гуманитарной помощи людям в зоне конфликта на востоке Украины. Эти средства пойдут на удовлетворение основных потребностей людей, которые находятся в наиболее тяжелом положении, проживая в Донбассе вдоль линии разграничения по обеим ее сторонам, говорится в официальном заявлении Еврокомиссии, опубликованном на ее сайте в среду, 28 февраля.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
"Мы не можем закрывать глаза на гуманитарный кризис у порога ЕС. (...) Этот новый пакет окажет жизненно необходимую помощь, например, в виде продуктов питания, возможности получения медицинской помощи, образования для детей", - заявил комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос Стилианидес.
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Заявление сделано на конференции, которую Еврокомиссия совместно с офисом ООН по координации гуманитарных вопросов проводит 28 февраля в Брюсселе с целью обратить внимание мирового сообщества на конфликт на Востоке Украины. С начала конфликта в Донбассе в 2014 году Европейский Союз предоставил Украине гуманитарную помощь в объеме 677 миллионов евро.
За годы конфликта в Донбассе Евросоюз выделил Украине гуманитарную помощь на сумму в 677 миллионов евро. Новый пакет помощи предназначен жителям региона, живущим в наиболее тяжелых условиях на линии разграничения.
Европейская комиссия выделит 24 миллиона евро на оказание гуманитарной помощи людям в зоне конфликта на востоке Украины. Эти средства пойдут на удовлетворение основных потребностей людей, которые находятся в наиболее тяжелом положении, проживая в Донбассе вдоль линии разграничения по обеим ее сторонам, говорится в официальном заявлении Еврокомиссии, опубликованном на ее сайте в среду, 28 февраля.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
"Мы не можем закрывать глаза на гуманитарный кризис у порога ЕС. (...) Этот новый пакет окажет жизненно необходимую помощь, например, в виде продуктов питания, возможности получения медицинской помощи, образования для детей", - заявил комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос Стилианидес.
Читайте также: Лавров сознался, что Россия оказывает помощь Донбассу
Заявление сделано на конференции, которую Еврокомиссия совместно с офисом ООН по координации гуманитарных вопросов проводит 28 февраля в Брюсселе с целью обратить внимание мирового сообщества на конфликт на Востоке Украины. С начала конфликта в Донбассе в 2014 году Европейский Союз предоставил Украине гуманитарную помощь в объеме 677 миллионов евро.
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