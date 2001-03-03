Раздел: Экономика
Газпром заявил о начале процедуры расторжения контрактов с Украиной
Начато расторжение контрактов с НАК Нафтогаз Украины.
Газпром заявил о начале обещанной днем ранее процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК Нафтогаз Украины. Об этом заявил журналистам зампред правления Газпрома Александр Медведев, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК Нафтогаз Украины. И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску Газпрома абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", - сказал он.
Читайте также: Украина более чем в четыре раза нарастила импорт газа из Европы
Напомним, 2 марта Газпром заявил о разрыве контрактов с Украиной на поставку и транзит газа из-за решения Стокгольмского арбитража в пользу Нафтогаза.
Газпром заявил о начале обещанной днем ранее процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК Нафтогаз Украины. Об этом заявил журналистам зампред правления Газпрома Александр Медведев, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК Нафтогаз Украины. И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску Газпрома абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", - сказал он.
Читайте также: Украина более чем в четыре раза нарастила импорт газа из Европы
Напомним, 2 марта Газпром заявил о разрыве контрактов с Украиной на поставку и транзит газа из-за решения Стокгольмского арбитража в пользу Нафтогаза.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
112
0
Оставьте свой комментарий