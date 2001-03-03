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Раздел: Экономика  
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Газпром заявил о начале процедуры расторжения контрактов с Украиной

Газпром заявил о начале процедуры расторжения контрактов с УкраинойНачато расторжение контрактов с НАК Нафтогаз Украины.

Газпром заявил о начале обещанной днем ранее процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК Нафтогаз Украины. Об этом заявил журналистам зампред правления Газпрома Александр Медведев, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК Нафтогаз Украины. И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску Газпрома абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", - сказал он.

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Напомним, 2 марта Газпром заявил о разрыве контрактов с Украиной на поставку и транзит газа из-за решения Стокгольмского арбитража в пользу Нафтогаза.
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 Теги: Газпром, контракты

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Сегодня, 15:58 » Автор: Богдан Процив
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