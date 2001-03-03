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Раздел: Экономика  
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В МВФ рассказали, чего хотят от цены на газ в Украине

В МВФ рассказали, чего хотят от цены на газ в УкраинеЛюнгман упомянул о коррупции и стимулах для энергоэффективности.

В Украине цена на газ для населения, которую могут повысить, должна равняться цене для импортеров. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом заявил представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман в интервью журналу "Новое время".

Люнгман подчеркнул, что наличие на рынке разных цен на газ становятся причиной коррупции.

"Контроль над ценами и дифференциация энергетических тарифов имеют негативные последствия, поскольку ведут к неэффективному распределению ресурсов. Также пропадают стимулы для энергоэффективности. Кроме того, разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции. Например, можно купить газ по более низкой цене для домохозяйств, а потом продать его по более высокой цене для промышленности, при этом прикарманив разницу", – заявил Люнгман.

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Он также добавил, что для МВФ вопрос цены на газ в Украине остается приоритетным.
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 Теги: МВФ, цена на газ

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Сегодня, 16:36 » Автор: Богдан Процив
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