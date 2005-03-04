Раздел: Экономика
В Европе указали на новую опасность Северного потока-2
«Северный поток – 2» предполагает строительство через Балтийское море от побережья РФ до Германии двух ниток газопровода.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи с главами правительств стран Балтии заявил, что считает проект "Северный поток-2" очень опасным для Европы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
"Польша давно стала независимой от "Газпрома", мы построили терминал для сжиженного газа в Свиноуйсьце и теперь намерены расширить его перерабатывающие возможности. Кроме того, сейчас мы ведём переговоры с Данией и Норвегией",— сказал он "Польскому радио".
Ранее глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок заявил о том, что последние действия российского госконцерна "Газпром" в отношении Украины подтверждают недопустимость строительства газопровода "Северный поток-2".
Читайте также: Россия сообщила о сроках строительства Северного потока-2
В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель в феврале заявила, что "Северный поток-2" – экономический проект, который не представляет опасности для диверсификации энергопоставок в Европу.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи с главами правительств стран Балтии заявил, что считает проект "Северный поток-2" очень опасным для Европы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
"Польша давно стала независимой от "Газпрома", мы построили терминал для сжиженного газа в Свиноуйсьце и теперь намерены расширить его перерабатывающие возможности. Кроме того, сейчас мы ведём переговоры с Данией и Норвегией",— сказал он "Польскому радио".
Ранее глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок заявил о том, что последние действия российского госконцерна "Газпром" в отношении Украины подтверждают недопустимость строительства газопровода "Северный поток-2".
Читайте также: Россия сообщила о сроках строительства Северного потока-2
В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель в феврале заявила, что "Северный поток-2" – экономический проект, который не представляет опасности для диверсификации энергопоставок в Европу.
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