Жизнь в долг: что не так с украинской экономикой

Должна меняться структура, чтобы поменялось все.



Украина живет в долг и будет продолжать жить в долг, если не поменяется структура украинской экономики.



Об этом сообщил экономический эксперт Виктор Скаршевский, пишет



Украинская экономика в целом - это дефицитная экономика, которая живет в долг, заявил эксперт.



«Разумеется, Украина может жить без международных траншей, но украинская экономика в целом - это дефицитная экономика, которая живет в долг.



В. Скаршевский добавил, что украинская экономика все время живет не по средствам. Это касается и внешнеторгового баланса – мы импортируем намного больше, чем экспортируем. Причем экспортируем мы в основном сырье, а импортируем преимущественно готовую продукцию.



«При такой структуре экономики Украина живет в долг и будет продолжать жить в долг, если не поменяется структура украинской экономики», - подчеркнул экономист.



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По словам В. Скаршевского, когда у нас хорошая внешнеэкономическая конъюнктура (выходят на рынки капитала – продают облигации), тогда МВФ Украине не нужен, а, когда плохая внешнеэкономическая конъюнктура – приходит МВФ и тогда Украина одалживает деньги у МВФ. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украина живет в долг и будет продолжать жить в долг, если не поменяется структура украинской экономики.Об этом сообщил экономический эксперт Виктор Скаршевский, пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua Украинская экономика в целом - это дефицитная экономика, которая живет в долг, заявил эксперт.«Разумеется, Украина может жить без международных траншей, но украинская экономика в целом - это дефицитная экономика, которая живет в долг.В. Скаршевский добавил, что украинская экономика все время живет не по средствам. Это касается и внешнеторгового баланса – мы импортируем намного больше, чем экспортируем. Причем экспортируем мы в основном сырье, а импортируем преимущественно готовую продукцию.«При такой структуре экономики Украина живет в долг и будет продолжать жить в долг, если не поменяется структура украинской экономики», - подчеркнул экономист.По словам В. Скаршевского, когда у нас хорошая внешнеэкономическая конъюнктура (выходят на рынки капитала – продают облигации), тогда МВФ Украине не нужен, а, когда плохая внешнеэкономическая конъюнктура – приходит МВФ и тогда Украина одалживает деньги у МВФ.



