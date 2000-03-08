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Раздел: Экономика  
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Жизнь в долг: что не так с украинской экономикой

Жизнь в долг: что не так с украинской экономикойДолжна меняться структура, чтобы поменялось все.

Украина живет в долг и будет продолжать жить в долг, если не поменяется структура украинской экономики.

Об этом сообщил экономический эксперт Виктор Скаршевский, пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Украинская экономика в целом - это дефицитная экономика, которая живет в долг, заявил эксперт.

«Разумеется, Украина может жить без международных траншей, но украинская экономика в целом - это дефицитная экономика, которая живет в долг.

В. Скаршевский добавил, что украинская экономика все время живет не по средствам. Это касается и внешнеторгового баланса – мы импортируем намного больше, чем экспортируем. Причем экспортируем мы в основном сырье, а импортируем преимущественно готовую продукцию.

«При такой структуре экономики Украина живет в долг и будет продолжать жить в долг, если не поменяется структура украинской экономики», - подчеркнул экономист.

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По словам В. Скаршевского, когда у нас хорошая внешнеэкономическая конъюнктура (выходят на рынки капитала – продают облигации), тогда МВФ Украине не нужен, а, когда плохая внешнеэкономическая конъюнктура – приходит МВФ и тогда Украина одалживает деньги у МВФ.
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 Теги: экономика, Украина, эксперт

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Сегодня, 20:47 » Автор: Едгар Букмирза
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