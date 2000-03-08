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Наличные остаются в прошлом: украинцы массово переходят на банковские карты

Наличные остаются в прошлом: украинцы массово переходят на банковские карты

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Украинцы стали чаще платить карточками Украинцы в 2017 году совершили более 3 млрд операций с использованием платежных карточек.

Украинцам все больше нравятся расчеты при помощи банковских карт Доля безналичных платежей с использованием платежных карт в Украине увеличилась на 6,2% и составила 384,8 млрд грн (31,2% от общего объема операций по платежным картам).

Украинцы стали чаще рассчитываться банковскими картами Только треть операций с банковскими картами касались снятия наличных.

Интернет-платежи становятся все более популярными среди украинцев Объемы операций через интернет достигли 44,2% от общей суммы безналичных операций с использованием платежных карточек.