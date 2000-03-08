Раздел: Экономика
Порошенко предложил ввести налоговую амнистию
Каждый украинец должен иметь возможность завезти деньги в Украину, вложить их в экономику и чувствовать себя свободным человеком.
Украинцам нужно предоставить возможность завести деньги в Украину и законно инвестировать их в украинскую экономику. Об этом в понедельник, 12 марта, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
О такой идее налоговой амнистии глава государства рассказал на встрече с представителями бизнес-сообщества.
"Я предлагаю еще раз вернуться к обсуждению так называемой нулевой декларации. Мы не можем говорить о том, что каждый украинец в чем-то виноват, нужно дать возможность каждому украинцу уплатить соответствующий налог, согласно закону, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны", - сказал он.
Глава государства предложил присутствующим принять участие в разработке законопроекта о так называемой нулевой декларации.
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"Я его не буду подавать сейчас. Но если вы это поддерживаете, я предлагаю нашу совместную работу для того, чтобы защитить прежде всего малый и средний бизнес", - отметил президент.
Украинцам нужно предоставить возможность завести деньги в Украину и законно инвестировать их в украинскую экономику. Об этом в понедельник, 12 марта, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
О такой идее налоговой амнистии глава государства рассказал на встрече с представителями бизнес-сообщества.
"Я предлагаю еще раз вернуться к обсуждению так называемой нулевой декларации. Мы не можем говорить о том, что каждый украинец в чем-то виноват, нужно дать возможность каждому украинцу уплатить соответствующий налог, согласно закону, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны", - сказал он.
Глава государства предложил присутствующим принять участие в разработке законопроекта о так называемой нулевой декларации.
Читайте также: Могерини прокомментировала газовый конфликт между Нафтогазом и Газпромом
"Я его не буду подавать сейчас. Но если вы это поддерживаете, я предлагаю нашу совместную работу для того, чтобы защитить прежде всего малый и средний бизнес", - отметил президент.
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