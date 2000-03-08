Омбудсмен рассказал, на что больше всего жалуются предприниматели в Украине

С начала года совет бизнес-омбудсмена получил значительное количество жалоб.



Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета считает положительным сигналом незначительное количество жалоб на нарушения закона о соблюдении правоохранителями прав участников уголовного производства в ходе досудебного расследования, который называют «маски-шоу стоп».



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«Что касается жалоб по нарушениям закона «маски-шоу стоп», то совет бизнес-омбудсмена получил одну или две жалобы. Это немного, учитывая, что закон вступил в силу 7 декабря. Мы получаем довольно много жалоб на правоохранителей, но они касаются нарушений, совершенных до вступления в силу этого закона», – сказал он.



1 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования», который ограничивает давление силовиков на бизнес.



«Однако три месяца – это слишком маленький срок, чтобы судить о том, как работает закон», – подчеркнул Шемета.



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При этом Шемета отметил, что с начала года совет бизнес-омбудсмена получил значительное количество жалоб, многие из которых касаются блокировки налоговых накладных.



«Обычно жалоб в начале года было несколько меньше – Новый год, праздники. Но в 2018-м эта тенденция не действует. Много жалоб на правоохранительные органы, но также большая часть касается блокировки налоговых накладных. Несмотря на то, что действовала приостановка, слишком много накопилось старых проблем в этом вопросе. В прошлом квартале 50% всех жалоб приходилось на блокировку накладных, а в этом около 40%. Это – основная причина роста жалоб. По остальным вопросам ситуация стабильная», – сообщил бизнес-омбудсмен. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета считает положительным сигналом незначительное количество жалоб на нарушения закона о соблюдении правоохранителями прав участников уголовного производства в ходе досудебного расследования, который называют «маски-шоу стоп».Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на interfax.com.ua «Что касается жалоб по нарушениям закона «маски-шоу стоп», то совет бизнес-омбудсмена получил одну или две жалобы. Это немного, учитывая, что закон вступил в силу 7 декабря. Мы получаем довольно много жалоб на правоохранителей, но они касаются нарушений, совершенных до вступления в силу этого закона», – сказал он.1 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования», который ограничивает давление силовиков на бизнес.«Однако три месяца – это слишком маленький срок, чтобы судить о том, как работает закон», – подчеркнул Шемета.При этом Шемета отметил, что с начала года совет бизнес-омбудсмена получил значительное количество жалоб, многие из которых касаются блокировки налоговых накладных.«Обычно жалоб в начале года было несколько меньше – Новый год, праздники. Но в 2018-м эта тенденция не действует. Много жалоб на правоохранительные органы, но также большая часть касается блокировки налоговых накладных. Несмотря на то, что действовала приостановка, слишком много накопилось старых проблем в этом вопросе. В прошлом квартале 50% всех жалоб приходилось на блокировку накладных, а в этом около 40%. Это – основная причина роста жалоб. По остальным вопросам ситуация стабильная», – сообщил бизнес-омбудсмен.



