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Раздел: Экономика  
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Омбудсмен рассказал, на что больше всего жалуются предприниматели в Украине

Омбудсмен рассказал, на что больше всего жалуются предприниматели в УкраинеС начала года совет бизнес-омбудсмена получил значительное количество жалоб.

Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета считает положительным сигналом незначительное количество жалоб на нарушения закона о соблюдении правоохранителями прав участников уголовного производства в ходе досудебного расследования, который называют «маски-шоу стоп».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на interfax.com.ua.

«Что касается жалоб по нарушениям закона «маски-шоу стоп», то совет бизнес-омбудсмена получил одну или две жалобы. Это немного, учитывая, что закон вступил в силу 7 декабря. Мы получаем довольно много жалоб на правоохранителей, но они касаются нарушений, совершенных до вступления в силу этого закона», – сказал он.

1 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования», который ограничивает давление силовиков на бизнес.

«Однако три месяца – это слишком маленький срок, чтобы судить о том, как работает закон», – подчеркнул Шемета.

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При этом Шемета отметил, что с начала года совет бизнес-омбудсмена получил значительное количество жалоб, многие из которых касаются блокировки налоговых накладных.

«Обычно жалоб в начале года было несколько меньше – Новый год, праздники. Но в 2018-м эта тенденция не действует. Много жалоб на правоохранительные органы, но также большая часть касается блокировки налоговых накладных. Несмотря на то, что действовала приостановка, слишком много накопилось старых проблем в этом вопросе. В прошлом квартале 50% всех жалоб приходилось на блокировку накладных, а в этом около 40%. Это – основная причина роста жалоб. По остальным вопросам ситуация стабильная», – сообщил бизнес-омбудсмен.
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 Теги: Омбудсмен, предприниматели, Украина

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Сегодня, 18:57 » Автор: Едгар Букмирза
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