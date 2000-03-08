Раздел: Экономика
Небывалый рост: стало известно, на сколько увеличился экспорт птичьего мяса
Такие цифры помогут оживить экономику.
Украина в январе-феврале 2018 года экспортировала 44,45 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, что на 40,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Об этом сообщила Государственная фискальная служба, пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.
По ее данным, в денежном выражении экспорт этой продукции увеличился в 1,6 раза - до $68,87 млн.
Импорт мяса птицы и субпродуктов вырос на 26,2% - до 20,29 тыс. тонн, в денежном эквиваленте - на 36,4%, и составил $8,76 млн.
По информации ГФС, экспорт свинины по итогам января-февраля по сравнению с соответствующим периодом 2017 года сократился в 3,1 раза - до 0,37 тыс. тонн. Этой продукции было поставлено на сумму $0,87 млн против $2,11 млн за январь-февраль 2017 года.
Импорт свинины в Украину за этот период вырос в 2,2 раза - до 0,99 тыс. тонн. В страну этого вида мяса было ввезено на сумму $1,59 млн против $0,74 млн в январе-феврале 2017 года.
Украина в 2017 году увеличила поставки свинины на внешние рынки в 1,6 раза - до 4,92 тыс. тонн, импорт этой продукции вырос в два раза - до 5,6 тыс. тонн.
Читайте также: Украина резко нарастила экспорт мяса птицы
Украина в 2017 году увеличила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 13% - до 271,33 тыс. тонн. Импорт этой продукции вырос на 42% по сравнению с 2016 годом - до 118,31 тыс. тонн.
Украина в январе-феврале 2018 года экспортировала 44,45 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, что на 40,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Об этом сообщила Государственная фискальная служба, пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.
По ее данным, в денежном выражении экспорт этой продукции увеличился в 1,6 раза - до $68,87 млн.
Импорт мяса птицы и субпродуктов вырос на 26,2% - до 20,29 тыс. тонн, в денежном эквиваленте - на 36,4%, и составил $8,76 млн.
По информации ГФС, экспорт свинины по итогам января-февраля по сравнению с соответствующим периодом 2017 года сократился в 3,1 раза - до 0,37 тыс. тонн. Этой продукции было поставлено на сумму $0,87 млн против $2,11 млн за январь-февраль 2017 года.
Импорт свинины в Украину за этот период вырос в 2,2 раза - до 0,99 тыс. тонн. В страну этого вида мяса было ввезено на сумму $1,59 млн против $0,74 млн в январе-феврале 2017 года.
Украина в 2017 году увеличила поставки свинины на внешние рынки в 1,6 раза - до 4,92 тыс. тонн, импорт этой продукции вырос в два раза - до 5,6 тыс. тонн.
Читайте также: Украина резко нарастила экспорт мяса птицы
Украина в 2017 году увеличила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 13% - до 271,33 тыс. тонн. Импорт этой продукции вырос на 42% по сравнению с 2016 годом - до 118,31 тыс. тонн.
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