Раздел: Экономика
Украина стала лидером рейтинга стран-поставщиков мяса птицы в Европу
Международные эксперты прогнозируют Украине ключевую роль на рынке птицы в ЕС.
В 2017 году Украина экспортировала 163 тыс. тонн мяса птицы в страны Евросоюза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Отмечается, что Украина в прошлом году стала лидером рейтинга стран-поставщиков мяса птицы в Европу. Таким образом, за год Украина нарастила экспорт мяса птицы в страны ЕС на 41,9%.
Второе место в этом рейтинге занял Гонконг, который за указанный период поставил в страны Евросоюза 148 тыс. тонн мяса птицы. Замыкает тройку лидеров — Гана с показателем экспорта мяса птицы в 135 тыс. тонн.
"Высокие ставки импортных пошлин защищают ЕС от ввоза мяса птицы из стран, не входящих в Евросоюз. Однако даже при значительных импортных сборах цена предложения филе грудки из Бразилии и Украины равна или ниже цены предложения производителей ЕС ", — говорится в исследовании ассоциации производителей мяса птицы" Конкурентоспособность мяса птицы в ЕС ".
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Цены на курицу в розничной торговле тоже отличаются существенно. В супермаркете Германии 1 кг куриной тушки стоит около 5 евро, что в три раза больше чем в Украине.
В 2017 году Украина экспортировала 163 тыс. тонн мяса птицы в страны Евросоюза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Отмечается, что Украина в прошлом году стала лидером рейтинга стран-поставщиков мяса птицы в Европу. Таким образом, за год Украина нарастила экспорт мяса птицы в страны ЕС на 41,9%.
Второе место в этом рейтинге занял Гонконг, который за указанный период поставил в страны Евросоюза 148 тыс. тонн мяса птицы. Замыкает тройку лидеров — Гана с показателем экспорта мяса птицы в 135 тыс. тонн.
"Высокие ставки импортных пошлин защищают ЕС от ввоза мяса птицы из стран, не входящих в Евросоюз. Однако даже при значительных импортных сборах цена предложения филе грудки из Бразилии и Украины равна или ниже цены предложения производителей ЕС ", — говорится в исследовании ассоциации производителей мяса птицы" Конкурентоспособность мяса птицы в ЕС ".
Читайте также: Украина оказалась «на дне» рейтинга лучших стран мира
Цены на курицу в розничной торговле тоже отличаются существенно. В супермаркете Германии 1 кг куриной тушки стоит около 5 евро, что в три раза больше чем в Украине.
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