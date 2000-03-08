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Раздел: Экономика  
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Украина стала лидером рейтинга стран-поставщиков мяса птицы в Европу

Украина стала лидером рейтинга стран-поставщиков мяса птицы в ЕвропуМеждународные эксперты прогнозируют Украине ключевую роль на рынке птицы в ЕС.

В 2017 году Украина экспортировала 163 тыс. тонн мяса птицы в страны Евросоюза.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.

Отмечается, что Украина в прошлом году стала лидером рейтинга стран-поставщиков мяса птицы в Европу. Таким образом, за год Украина нарастила экспорт мяса птицы в страны ЕС на 41,9%.

Второе место в этом рейтинге занял Гонконг, который за указанный период поставил в страны Евросоюза 148 тыс. тонн мяса птицы. Замыкает тройку лидеров — Гана с показателем экспорта мяса птицы в 135 тыс. тонн.

"Высокие ставки импортных пошлин защищают ЕС от ввоза мяса птицы из стран, не входящих в Евросоюз. Однако даже при значительных импортных сборах цена предложения филе грудки из Бразилии и Украины равна или ниже цены предложения производителей ЕС ", — говорится в исследовании ассоциации производителей мяса птицы" Конкурентоспособность мяса птицы в ЕС ".

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Цены на курицу в розничной торговле тоже отличаются существенно. В супермаркете Германии 1 кг куриной тушки стоит около 5 евро, что в три раза больше чем в Украине.
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 Теги: эксперты, мясо, ЕС

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Сегодня, 18:57 » Автор: Едгар Букмирза
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