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Раздел: Экономика  
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В Нацбанке объяснили укрепление гривны

В Нацбанке объяснили укрепление гривныУкрепление гривны говорит об активизации бизнеса.

Нынешнее укрепление гривны по отношению к доллару США является сезонным. Об этом сказал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве в среду, 14 марта, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наблюдаемое сегодня укрепление гривны свидетельствует об активизации бизнеса, в первую очередь, это аграрные предприятия, которые начали заводить в Украину валюту для пополнения оборотных средств перед посевной", – отметил Смолий.

Кроме того, добавил он, на рынке облигаций внутреннего государственного займа активизировались нерезиденты, которые в течение февраля-марта активно продавали валюту и вкладывали гривневые средства в облигации Министерства финансов.

"Поэтому произошло более устойчивое укрепление гривни в отношении доллара США", – отметил Смолий.

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Он добавил, что на соотношение гривны к доллару частично отразилось и снижение курса доллара в отношении основных мировых валют, в первую очередь, к евро.
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 Теги: НБУ, укрепление, гривна

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Сегодня, 12:49 » Автор: Богдан Процив
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