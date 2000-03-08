Раздел: Экономика
В Нацбанке объяснили укрепление гривны
Укрепление гривны говорит об активизации бизнеса.
Нынешнее укрепление гривны по отношению к доллару США является сезонным. Об этом сказал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве в среду, 14 марта, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наблюдаемое сегодня укрепление гривны свидетельствует об активизации бизнеса, в первую очередь, это аграрные предприятия, которые начали заводить в Украину валюту для пополнения оборотных средств перед посевной", – отметил Смолий.
Кроме того, добавил он, на рынке облигаций внутреннего государственного займа активизировались нерезиденты, которые в течение февраля-марта активно продавали валюту и вкладывали гривневые средства в облигации Министерства финансов.
"Поэтому произошло более устойчивое укрепление гривни в отношении доллара США", – отметил Смолий.
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Он добавил, что на соотношение гривны к доллару частично отразилось и снижение курса доллара в отношении основных мировых валют, в первую очередь, к евро.
Нынешнее укрепление гривны по отношению к доллару США является сезонным. Об этом сказал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве в среду, 14 марта, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наблюдаемое сегодня укрепление гривны свидетельствует об активизации бизнеса, в первую очередь, это аграрные предприятия, которые начали заводить в Украину валюту для пополнения оборотных средств перед посевной", – отметил Смолий.
Кроме того, добавил он, на рынке облигаций внутреннего государственного займа активизировались нерезиденты, которые в течение февраля-марта активно продавали валюту и вкладывали гривневые средства в облигации Министерства финансов.
"Поэтому произошло более устойчивое укрепление гривни в отношении доллара США", – отметил Смолий.
Читайте также: Нацбанк заменит банкноты монетами
Он добавил, что на соотношение гривны к доллару частично отразилось и снижение курса доллара в отношении основных мировых валют, в первую очередь, к евро.
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