Приватизация в Украине: в Фонде госимущества рассказали об особенностях нового закона

Новый закон вступил в силу с 7 марта.



Фонд госимущества рассказал о некоторых нормах нового закона о приватизации, который вступил в силу 7 марта текущего года. Особенности нового законодательного акта описал на своей странице в Facebook глава ФГИ Виталий Трубаров.



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Так, аукцион по продаже крупных объектов приватизации при отсутствии второго участника проводиться не будет, и автоматически будет считаться не состоявшимся. "Это четкая норма нового закона, и Фонд уже обнародовал проект соответствующего постановления КМУ", - написал Трубаров.



Кроме того, участников обязуют сделать хоть один шаг торгов, чтобы исключить попытку заговора. Также сведения об участниках аукциона и их количество не подлежат разглашению до начала аукциона. В том случае, если есть только один участник, то проводится выкуп по цене не ниже стартовой.



Если на аукционе на повышение цены, так называемые английские аукционы, объект не продается, принимается решение снизить стартовую цену на 25%, если и эта попытка бесполезна, то цена уменьшается на 50%. Если же объект приватизации не продан вышеупомянутыми способами, принимается решение о продаже на аукционе по методу изучения ценовых предложений и высокое ценовое предложение определяется стартовой ценой.



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Условия приватизации крупных объектов утверждаются Кабинетом министров, а к процессу подготовки привлекаются советники. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Фонд госимущества рассказал о некоторых нормах нового закона о приватизации, который вступил в силу 7 марта текущего года. Особенности нового законодательного акта описал на своей странице в Facebook глава ФГИ Виталий Трубаров.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua Так, аукцион по продаже крупных объектов приватизации при отсутствии второго участника проводиться не будет, и автоматически будет считаться не состоявшимся. "Это четкая норма нового закона, и Фонд уже обнародовал проект соответствующего постановления КМУ", - написал Трубаров.Кроме того, участников обязуют сделать хоть один шаг торгов, чтобы исключить попытку заговора. Также сведения об участниках аукциона и их количество не подлежат разглашению до начала аукциона. В том случае, если есть только один участник, то проводится выкуп по цене не ниже стартовой.Если на аукционе на повышение цены, так называемые английские аукционы, объект не продается, принимается решение снизить стартовую цену на 25%, если и эта попытка бесполезна, то цена уменьшается на 50%. Если же объект приватизации не продан вышеупомянутыми способами, принимается решение о продаже на аукционе по методу изучения ценовых предложений и высокое ценовое предложение определяется стартовой ценой.Условия приватизации крупных объектов утверждаются Кабинетом министров, а к процессу подготовки привлекаются советники.



