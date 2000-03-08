» » Названа внушительная сумма, которую Австрия инвестировала в экономику Украины
Раздел: Экономика  
0

Названа внушительная сумма, которую Австрия инвестировала в экономику Украины

Названа внушительная сумма, которую Австрия инвестировала в экономику УкраиныТорговый оборот между Украиной и Австрией вырос на 18,5 %.

По состоянию на конец 2017 года Австрия инвестировала в экономику Украины $1,34 млрд, что составляет 3,4% от общего объема прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику страны.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по итогам встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с федеральным президентом Республики Австрия Александром ван Дер Белленом.

Как отмечается, Украина и Австрия готовы усилить политический диалог и заинтересованы в укреплении экономических отношений на фоне роста общей торговли и проведения реформ в Украине.

Читайте также: Названа сумма, которую Украина выделила на подготовку к зимней Олимпиаде


Как сообщалось, за 2017 год торговый оборот между Украиной и Австрией вырос на 18,5 %, достигнув $1,2 млрд, а украинский экспорт в Австрию увеличился на 48%.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: инвестиции, Австрия, Украина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:16 » Автор: Едгар Букмирза
     41
     0

Похожие новости по теме

Украинский агроэкспорт в ЕС существенно вырос Украинский агроэкспорт в ЕС существенно вырос

За прошлый год внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукцией между Украиной и странами Европы увеличился на 30,8%.

Названа сумма, которую Украина выделила на подготовку к зимней Олимпиаде Названа сумма, которую Украина выделила на подготовку к зимней Олимпиаде

Украина выделила 120 миллионов гривен на подготовку к зимней Олимпиаде

ЕС инвестировал в экономику Украины $600 млн ЕС инвестировал в экономику Украины $600 млн

Главными инвесторами стали Кипр и Британия.

Экспорт из Украины в ЕС увеличился Экспорт из Украины в ЕС увеличился

Также увеличился экспорт в Россию.

Иностранные инвестиции в Украину значительно выросли Иностранные инвестиции в Украину значительно выросли

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в первом полугодии вырос на 5,4%.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх