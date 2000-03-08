» » Украинцы смогут рассчитать размер собственной пенсии онлайн
Раздел: Экономика  
0

Украинцы смогут рассчитать размер собственной пенсии онлайн

Украинцы смогут рассчитать размер собственной пенсии онлайнНе выходя из дома, можно посмотреть свой страховой стаж.

На сегодняшний день каждый украинец может онлайн рассчитать размер собственной пенсии.

Об этом в эфире «112 Украина» сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.

«Каждый человек сегодня может посмотреть, какой у него страховой стаж, размер взносов и даже провести предварительный расчет собственной пенсии… Вы можете сделать электронный ключ, не выходя из дома, если есть платежная карточка», – отметил Рева.

На вопрос журналиста, возможно ли узнать сколько человеку осталось до пенсии, не декларируя доходы, Андрей Рева ответил утвердительно.

Читайте также: Пенсии пообещали осовременить в октябре


«Если он хочет это сделать, не выходя из дома — у него должен быть этот электронный ключ, он не обязателен для подачи декларации. Зашел, посмотрел и сделал выводы», – добавил Рева.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украинцы, пенсии, онлайн

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
     22
     0

Похожие новости по теме

Министр соцполитики рассказал, кому и на сколько повысят пенсии Министр соцполитики рассказал, кому и на сколько повысят пенсии

В Кабмине обещают повышение пенсионных выплат на 15%.

Пенсии пообещали осовременить в октябре Пенсии пообещали осовременить в октябре

Пенсионный фонд готов рассчитать пенсии задним числом.

Рева рассказал, какой должна быть пенсия для Рева рассказал, какой должна быть пенсия для "нормальной жизни"

Министр назвал приемлемый размер минимальной пенсии в Украине.

Рева рассказал, как изменятся пенсии военнослужащих Рева рассказал, как изменятся пенсии военнослужащих

Нужно ввести новый механизм назначения пенсий военнослужащим, заявил министр соцполитики.

Пенсию нужно заработать, - Рева Пенсию нужно заработать, - Рева

Возраст не должен являться основанием для назначения пенсии.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх