Раздел: Экономика
Нафтогаз и Газпром проведут переговоры
Позиция Нафтогаза: контракты не расторгать, тарифы пересмотреть, решение Стокгольмского арбитража выполнить.
Встреча представителей Нафтогаза Украины и Газпрома для обсуждения спорных вопросов состоится до конца марта. Об этом информирует пресс-служба украинской компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Нафтогаз проинформирует Газпром на встрече, что не согласен расторгнуть контракты. Кроме того, мы направили Газпрому требования о пересмотре тарифа. На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", - заявил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.
В свою очередь замглавы правления Газпрома Александр Медведев подтвердил, что переговоры между компаниями должны состояться в ближайшие дни.
Как сообщалось, 2 марта глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что российский монополист приступает к расторжению всех контрактов с Нафтогазом. Впоследствии он уточнил, что на этот процесс может уйти 1,5-2 года.
Ранее в Нафтогазе заявляли, что контракт на транзит газа продолжит действовать до конца 2019 года, то есть до его истечения, независимо от планов российской компании расторгнуть его через Стокгольмский арбитраж.
Контракт на транзит российского газа предусматривает, что решения Стокгольмского арбитража "являются окончательными и обязательными для всех сторон". Оспорить их можно лишь процедурно, что не повлияет на итоговое заключение судей. Если российская сторона откажется платить, Нафтогаз будет вправе в судебном порядке наложить арест на активы Газпрома за рубежом.
Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 г.
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28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК Нафтогаз Украины по большинству важных вопросов в споре с ПАО Газпром.
Встреча представителей Нафтогаза Украины и Газпрома для обсуждения спорных вопросов состоится до конца марта. Об этом информирует пресс-служба украинской компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Нафтогаз проинформирует Газпром на встрече, что не согласен расторгнуть контракты. Кроме того, мы направили Газпрому требования о пересмотре тарифа. На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", - заявил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.
В свою очередь замглавы правления Газпрома Александр Медведев подтвердил, что переговоры между компаниями должны состояться в ближайшие дни.
Как сообщалось, 2 марта глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что российский монополист приступает к расторжению всех контрактов с Нафтогазом. Впоследствии он уточнил, что на этот процесс может уйти 1,5-2 года.
Ранее в Нафтогазе заявляли, что контракт на транзит газа продолжит действовать до конца 2019 года, то есть до его истечения, независимо от планов российской компании расторгнуть его через Стокгольмский арбитраж.
Контракт на транзит российского газа предусматривает, что решения Стокгольмского арбитража "являются окончательными и обязательными для всех сторон". Оспорить их можно лишь процедурно, что не повлияет на итоговое заключение судей. Если российская сторона откажется платить, Нафтогаз будет вправе в судебном порядке наложить арест на активы Газпрома за рубежом.
Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 г.
Читайте также: Кабмин одобрил законопроект, улучшающий инвестиционный климат Украины
28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК Нафтогаз Украины по большинству важных вопросов в споре с ПАО Газпром.
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