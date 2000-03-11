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Раздел: Экономика  
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В Украине растет безработица

В Украине растет безработицаСредний размер пособия на одного безработного - 2357 гривен.

В феврале текущего года официальный уровень безработицы вырос на 0,1% до 1,5%. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики, передает интернет-издание korrespondent.net со ссылкой на korrespondent.net.

Как отмечается, по состоянию на 1 марта 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 383 700 безработных.

Количество вакансий в феврале составило 71 800 (5 человек претендуют на 1 вакансию).

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Средний размер пособия на одного безработного - 2 357 гривен.
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 Теги: безработица

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Сегодня, 13:39 » Автор: Богдан Процив
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