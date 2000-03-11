Раздел: Экономика
"Укртелеком" призвал провести монетизацию льгот
"Укртелеком" обеспечивает связью почти 500 тыс. граждан.
ПАО "Укртелеком" заявил о получении почти 190 млн грн убытка от предоставления услуг льготным категориям абонентов на начало 2018 года и считает введение монетизации льгот на фиксированную связь возможным решением проблемы растущей задолженности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.
"По состоянию на начало 2018 года задолженность государства за предоставленные "Укртелекомом" услуги льготным категориям абонентов достигла почти 190 млн грн. В последние годы эта цифра постоянно растет. Если на конец 2015 года задолженность составляла 39 млн грн, то уже в 2016 году - 168 млн грн", – сообщили в компании.
По данным оператора, в соответствии с законодательством Украины, "Укртелеком" обеспечивает связью почти 500 тыс. граждан льготных категорий, при этом зачастую не получая возмещения из местных бюджетов за предоставление этих услуг.
"Недавнее решение правительства по изменению модели социального обеспечения льгот на проезд, надеемся, продемонстрирует положительный результат. Аналогичный подход можно будет применить и в области связи", – отметил директор по корпоративным отношениям "Укртелекома" Иван Коломоец.
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Оператор подчеркивает, что модель монетизации государственного социального обеспечения широко распространена в мире и может быть применена в различных отраслях в Украине.
ПАО "Укртелеком" заявил о получении почти 190 млн грн убытка от предоставления услуг льготным категориям абонентов на начало 2018 года и считает введение монетизации льгот на фиксированную связь возможным решением проблемы растущей задолженности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.
"По состоянию на начало 2018 года задолженность государства за предоставленные "Укртелекомом" услуги льготным категориям абонентов достигла почти 190 млн грн. В последние годы эта цифра постоянно растет. Если на конец 2015 года задолженность составляла 39 млн грн, то уже в 2016 году - 168 млн грн", – сообщили в компании.
По данным оператора, в соответствии с законодательством Украины, "Укртелеком" обеспечивает связью почти 500 тыс. граждан льготных категорий, при этом зачастую не получая возмещения из местных бюджетов за предоставление этих услуг.
"Недавнее решение правительства по изменению модели социального обеспечения льгот на проезд, надеемся, продемонстрирует положительный результат. Аналогичный подход можно будет применить и в области связи", – отметил директор по корпоративным отношениям "Укртелекома" Иван Коломоец.
Читайте также: Монетизацию субсидий перенесли на полгода
Оператор подчеркивает, что модель монетизации государственного социального обеспечения широко распространена в мире и может быть применена в различных отраслях в Украине.
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