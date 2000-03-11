» » "Укртелеком" призвал провести монетизацию льгот
Раздел: Экономика  
0

"Укртелеком" призвал провести монетизацию льгот

"Укртелеком" призвал провести монетизацию льгот"Укртелеком" обеспечивает связью почти 500 тыс. граждан.

ПАО "Укртелеком" заявил о получении почти 190 млн грн убытка от предоставления услуг льготным категориям абонентов на начало 2018 года и считает введение монетизации льгот на фиксированную связь возможным решением проблемы растущей задолженности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.

"По состоянию на начало 2018 года задолженность государства за предоставленные "Укртелекомом" услуги льготным категориям абонентов достигла почти 190 млн грн. В последние годы эта цифра постоянно растет. Если на конец 2015 года задолженность составляла 39 млн грн, то уже в 2016 году - 168 млн грн", – сообщили в компании.

По данным оператора, в соответствии с законодательством Украины, "Укртелеком" обеспечивает связью почти 500 тыс. граждан льготных категорий, при этом зачастую не получая возмещения из местных бюджетов за предоставление этих услуг.

"Недавнее решение правительства по изменению модели социального обеспечения льгот на проезд, надеемся, продемонстрирует положительный результат. Аналогичный подход можно будет применить и в области связи", – отметил директор по корпоративным отношениям "Укртелекома" Иван Коломоец.

Читайте также: Монетизацию субсидий перенесли на полгода


Оператор подчеркивает, что модель монетизации государственного социального обеспечения широко распространена в мире и может быть применена в различных отраслях в Украине.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Укртелеком, льготы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:41 » Автор: Едгар Букмирза
     158
     0

Похожие новости по теме

Монетизацию субсидий перенесли на полгода Монетизацию субсидий перенесли на полгода

Приблизительная дата перехода на монетизацию субсидий - 1 июля 2018 года.

Укртелеком с января повысит цены на связь Укртелеком с января повысит цены на связь

В компании заявили, что новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг.

«Укртелекому» отказано в лицензии на предоставление местной связи в 2016-м году «Укртелекому» отказано в лицензии на предоставление местной связи в 2016-м году

НКРСИ не продлила крупнейшему телеком-оператору «Укртелеком» лицензию на оказание услуг местной фиксированной связи.

В Крыму «национализировали» компанию «Укртелеком» В Крыму «национализировали» компанию «Укртелеком»

Оккупанты в Крыму отобрали "Укртелеком" Ахметова.

Укртелеком принял решение о ликвидации Utel Укртелеком принял решение о ликвидации Utel

Соответствующее решение принято набсоветом Укртелекома.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх