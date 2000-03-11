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Раздел: Экономика  
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Стало известно, сколько газа осталось у Украины

Стало известно, сколько газа осталось у УкраиныГолубое топливо продолжает поступать в страну по реверсу, но в хранилища не закачивается.

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 14 марта уменьшился до 8,801 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины – госкомпании "Укртрансгаз".

Также в течение 14 марта из ПХГ Украины отобрано 66,45 млн куб. м газа. Украинские ПХГ заполнены на 28%, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

При этом в Украину за сутки поступило из Словакии 19,03 млн куб. м, из Венгрии — 5,42 млн куб. м, из Польши — 2,5 млн куб. м газа.

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Как сообщалось, пиковый расход запасов газа был связан с похолоданием и отказом "Газпрома" от продажи газа с начала марта, что привело к росту суточного отбора из ПХГ до 115 млн куб. м.
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 Теги: газ, хранилище

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Сегодня, 12:05 » Автор: Богдан Процив
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