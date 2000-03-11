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Стало известно, сколько газа осталось у Украины

Стало известно, сколько газа осталось у Украины

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Украина существенно сократила запасы газа в хранилищах В подземные хранилища Украины за сутки 10 февраля газ не закачивался.