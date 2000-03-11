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Раздел: Экономика  
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НБУ определился с приоритетными целями

НБУ определился с приоритетными целямиСтратегия регулятора предусматривает достижение низкой и стабильной инфляции.

Национальный банк Украины (НБУ) представил стратегию центрального банка, которая устанавливает цели на середньостороковий период.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По словам главы НБУ Якова Смолия, Нацбанк проанализировал потребности участников финансовой экосистемы и условия среды, в которой они работают, и на основе этого сформировал "дорожную карту" НБУ для достижения семи целей.

Стратегия регулятора предусматривает достижение низкой и стабильной инфляции, прозрачной и эффективной банковской системы, возобновление кредитования, эффективное регулирование финансового сектора, свободное движение капиталов, финансовой инклюзии и открытый, независимый центральный банк.

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"Сейчас мы имеем мощный фундамент для развития финансовой системы. За последние два года банки Украины вернули доверие граждан. Национальный банк имеет четкое видение и программу: мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором способствовать экономическому росту", - отметил Смолий.
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 Теги: НБУ, Смолий, цели

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Сегодня, 12:27 » Автор: Богдан Процив
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