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Раздел: Экономика  
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Гройсман сообщил, сколько Газпром должен Украине

Гройсман сообщил, сколько Газпром должен УкраинеГройсман подчеркнул, что Украина не обсуждает, а выполняет решения Стокгольмского суда.

Российский Газпром должен Украине, согласно различным судебным приговорам, 8,5 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Газпром нам должен деньги, на сегодня после решения Стокгольма это уже почти 8,5 млрд долларов", - сказал Гройсман.

Кроме того еще 6 млрд долларов российский монополист должен по решению украинских судов по иску Антимонопольного комитета и Министерства юстиции.

Гройсман подчеркнул, что Украина не обсуждает, а выполняет решения Стокгольмского суда.

"А вот Россия в очередной раз показала, что она пренебрегает международным правом и отказывается пока выполнять решение арбитража, которое является абсолютно справедливым", - добавил премьер.

По его словам, в данном случае есть только один вопрос - это действия Украины сегодня по принудительному взысканию. Это возможно благодаря международным процедурам.

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Он также подчеркнул, что Россия демонстрирует пренебрежение международным правом. "Но наши действия – принудительно взыскать средства, применяя международные процедуры", - заявил глава Кабмина.
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 Теги: Гройсман, Газпром

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Сегодня, 22:14 » Автор: Татьяна Ларина
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