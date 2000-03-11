Раздел: Экономика
Стало известно, когда ОСМД погасят долги по субсидиям
Гройсман обещает погасить задолженность перед объединениями многоквартирных домов и управленческими компаниями до конца года.
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что задолженность перед объединениями многоквартирных домов и управленческими компаниями за предоставленные населению субсидии будет погашена до конца 2018 года. Об этом премьер-министр заявил в ходе Часа правительства в Верховной Раде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Мы утвердили новое постановление правительства и уже процесс регулирования начался. Я думаю, что в 2018 году мы вообще все выведем на ноль. Такие планы и задачи перед министерствами стоят", - сказал премьер, отвечая на вопрос депутата Игоря Васюника, о сроках погашенная задолженности перед управленческими компаниями, возникшая еще в ноябре 2017 года и перед ОСМД в январе 2018 года.
"Долги, которые сейчас создаются, ведут к банкротству управленческих компаний", - сказал депутат.
Как сообщалось, ранее Минфин сообщал, что задолженность по предоставлению населению льгот и жилищных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг погашена более чем на 80%.
По состоянию на 26 февраля субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг перечислена в сумме 18,368 миллиарда гривень.
Минфин заявлял, что объем выплаченных государством субсидий на оплату жилищно - коммунальных услуг не соответствует объему потребленных энергоресурсов.
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Министерство хочет понять и контролировать, как используются средства налогоплательщиков на программу льгот и субсидий. По его словам, на данный момент министерство не знает, за что платит.
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что задолженность перед объединениями многоквартирных домов и управленческими компаниями за предоставленные населению субсидии будет погашена до конца 2018 года. Об этом премьер-министр заявил в ходе Часа правительства в Верховной Раде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Мы утвердили новое постановление правительства и уже процесс регулирования начался. Я думаю, что в 2018 году мы вообще все выведем на ноль. Такие планы и задачи перед министерствами стоят", - сказал премьер, отвечая на вопрос депутата Игоря Васюника, о сроках погашенная задолженности перед управленческими компаниями, возникшая еще в ноябре 2017 года и перед ОСМД в январе 2018 года.
"Долги, которые сейчас создаются, ведут к банкротству управленческих компаний", - сказал депутат.
Как сообщалось, ранее Минфин сообщал, что задолженность по предоставлению населению льгот и жилищных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг погашена более чем на 80%.
По состоянию на 26 февраля субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг перечислена в сумме 18,368 миллиарда гривень.
Минфин заявлял, что объем выплаченных государством субсидий на оплату жилищно - коммунальных услуг не соответствует объему потребленных энергоресурсов.
Читайте также: Депутаты освободили ОСМД от уплаты налогов
Министерство хочет понять и контролировать, как используются средства налогоплательщиков на программу льгот и субсидий. По его словам, на данный момент министерство не знает, за что платит.
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