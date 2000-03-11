Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Стало известно, когда ОСМД погасят долги по субсидиям

Стало известно, когда ОСМД погасят долги по субсидиям

Похожие новости по теме

Правительство создает реестр субсидий Реестр позволит контролировать средства, выделенные из госбюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг.

Монетизацию субсидий перенесли на полгода Приблизительная дата перехода на монетизацию субсидий - 1 июля 2018 года.