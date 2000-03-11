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Раздел: Экономика  
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Украина начнет по-новому измерять объемы газа

Украина начнет по-новому измерять объемы газа Украина начнет измерять объемы газа по стандартам ЕС

“Укртрансгаз” готовится к переходу на европейские измерительные стандарты, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

“На этой неделе наши метрологи приняли участие в первом заседании Совета стандартизации и метрологии нефтегазового комплекса”, — говорится в сообщении “Укртрансгаза”.

В компании отметили, что Украина должна перейти от старых советских стандартов к новым, принятым в странах ЕС.

Например, если сейчас газ измеряется в кубических метрах, то в будущем произойдет переход на энергетические единицы — в МДж или кВт*ч или Гкал.

Для этого “Укртрансгазу” необходимо ввести новые технологические регламенты и модернизировать оборудование в соответствии с новыми стандартами.

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Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 15 марта уменьшился до 8,738 млрд куб. м.
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 Теги: Украина, газ

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Сегодня, 17:26 » Автор: Татьяна Ларина
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