Раздел: Экономика
Украина начнет по-новому измерять объемы газа
Украина начнет измерять объемы газа по стандартам ЕС
“Укртрансгаз” готовится к переходу на европейские измерительные стандарты, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“На этой неделе наши метрологи приняли участие в первом заседании Совета стандартизации и метрологии нефтегазового комплекса”, — говорится в сообщении “Укртрансгаза”.
В компании отметили, что Украина должна перейти от старых советских стандартов к новым, принятым в странах ЕС.
Например, если сейчас газ измеряется в кубических метрах, то в будущем произойдет переход на энергетические единицы — в МДж или кВт*ч или Гкал.
Для этого “Укртрансгазу” необходимо ввести новые технологические регламенты и модернизировать оборудование в соответствии с новыми стандартами.
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Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 15 марта уменьшился до 8,738 млрд куб. м.
“Укртрансгаз” готовится к переходу на европейские измерительные стандарты, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“На этой неделе наши метрологи приняли участие в первом заседании Совета стандартизации и метрологии нефтегазового комплекса”, — говорится в сообщении “Укртрансгаза”.
В компании отметили, что Украина должна перейти от старых советских стандартов к новым, принятым в странах ЕС.
Например, если сейчас газ измеряется в кубических метрах, то в будущем произойдет переход на энергетические единицы — в МДж или кВт*ч или Гкал.
Для этого “Укртрансгазу” необходимо ввести новые технологические регламенты и модернизировать оборудование в соответствии с новыми стандартами.
Читайте также: Украина наращивает объемы транзита газа в Европу
Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 15 марта уменьшился до 8,738 млрд куб. м.
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