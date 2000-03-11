Раздел: Экономика
Лекарство от монополии: эксперт рассказал, кто должен продавать ядерное топливо
Эксперт считает, что партнерство с Китаем в данной отрасли пошло бы на пользу Украине.
Суть процесса диверсификации в ядерной отрасли заключается не в том, чтобы от топлива РФ перейти к полномасштабному использованию топлива Westinghouse или другого производителя. Важно, чтобы топливо поставлялось от нескольких производителей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.
Об этом заявил Игорь Шевченко, директор Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ). Вместе с тем, по его мнению, украинский рынок вряд ли может быть одновременно прибыльным для четырех-пяти поставщиков ядерного топлива.
Эксперт считает, что в поставках топлива необходим баланс.
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«Считаю, что три поставщика — это было бы оптимальное решение для Украины, — говорит директор ГНТЦ ЯРБ. — Среди потенциальных поставщиков ядерного топлива для Украины — Китай. В Китае уже есть завод по фабрикации ядерного топлива для энергоблоков российского производства. Но, по моему мнению, Украине нужно сначала полностью завершить процесс лицензирования американского топлива, из опытно-промышленной перевести его в промышленную эксплуатацию. И только после этого предметно заниматься поиском третьего поставщика».
Суть процесса диверсификации в ядерной отрасли заключается не в том, чтобы от топлива РФ перейти к полномасштабному использованию топлива Westinghouse или другого производителя. Важно, чтобы топливо поставлялось от нескольких производителей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.
Об этом заявил Игорь Шевченко, директор Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ). Вместе с тем, по его мнению, украинский рынок вряд ли может быть одновременно прибыльным для четырех-пяти поставщиков ядерного топлива.
Эксперт считает, что в поставках топлива необходим баланс.
Читайте также: Украина продолжает закупать ядерное топливо у России
«Считаю, что три поставщика — это было бы оптимальное решение для Украины, — говорит директор ГНТЦ ЯРБ. — Среди потенциальных поставщиков ядерного топлива для Украины — Китай. В Китае уже есть завод по фабрикации ядерного топлива для энергоблоков российского производства. Но, по моему мнению, Украине нужно сначала полностью завершить процесс лицензирования американского топлива, из опытно-промышленной перевести его в промышленную эксплуатацию. И только после этого предметно заниматься поиском третьего поставщика».
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