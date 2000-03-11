Раздел: Экономика
"Глобальная опасность": сенаторы США призвали Трампа предотвратить строительство "Северного потока-2"
Проект сделает партнеров США в Европе более уязвимыми.
Группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства", чтобы предотвратить строительство газопровода "Северный поток-2".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Соответствующее письмо сенаторы направили в четверг, 15 марта, на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана.
Среди сенаторов, подписавших обращение, 28 представляют Республиканскую партию, 11 - Демократическую.
По их мнению, проект сделает партнеров США в Европе "более уязвимыми перед пагубным влиянием и политикой принуждения со стороны Москвы", а также станет "шагом назад" в вопросе диверсификации энергопоставок в Европе".
Также американские законодатели обеспокоены тем, что появление "Северного потока-2" нанесет вред украинской экономике, для которой транзит российского газа в Европу имеет важное значение.
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Этот газопровод в обход Украины устранит одну из самых значимых причин, по которым Россия избегает широкомасштабного конфликта на востоке Украины", - говорится в письме.
Группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства", чтобы предотвратить строительство газопровода "Северный поток-2".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Соответствующее письмо сенаторы направили в четверг, 15 марта, на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана.
Среди сенаторов, подписавших обращение, 28 представляют Республиканскую партию, 11 - Демократическую.
По их мнению, проект сделает партнеров США в Европе "более уязвимыми перед пагубным влиянием и политикой принуждения со стороны Москвы", а также станет "шагом назад" в вопросе диверсификации энергопоставок в Европе".
Также американские законодатели обеспокоены тем, что появление "Северного потока-2" нанесет вред украинской экономике, для которой транзит российского газа в Европу имеет важное значение.
Читайте также: В Европе указали на новую опасность Северного потока-2
Этот газопровод в обход Украины устранит одну из самых значимых причин, по которым Россия избегает широкомасштабного конфликта на востоке Украины", - говорится в письме.
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