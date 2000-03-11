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Раздел: Экономика  
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Эксперт рассказал, во что выгодно вкладывать деньги

Эксперт рассказал, во что выгодно вкладывать деньгиУже не так выгодно вкладывать деньги в долларовые депозиты.

То, что Нацбанком будет руководить Яков Смолий – это хороший знак для украинской экономики. Он будет последователем работы Валерии Гонтеравои, но и она проводила правильную политику в НБУ.

В этом убеждает эксперт Реанимационного пакета реформ Тарас Козак, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Он заверил, что рядовые украинцы не замечают позитивных изменений в экономике, однако они, безусловно, есть. По его словам, курс доллара по 8 гривен держался искусственно и страна жила "на искусственном дыхании", это рано или поздно закончилось бы катастрофой.

"Когда мы выгнали Януковича, то экономика вернулась в привычное русло. А после того, как мы потеряли Донбасс и Крым, в страну стало поступать меньше валюты, гривна ослабла. Но граждане этого не понимают", – добавил эксперт.

Он отметил, что сейчас курс доллара хоть и колеблется, однако в целом остается стабильным.

Он также добавил, что сегодня уже не так выгодно вкладывать деньги в долларовые депозиты, как в гривневые.

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"Значительно надежнее сегодня вкладывать средства в гривневые депозиты или в облигации внутригосударственной ссуды – это ценные бумаги государства, которые сейчас приносят 17% годовых и не облагаются налогом", – пояснил эксперт.

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 Теги: Эксперт, деньги, НБУ

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Сегодня, 22:14 » Автор: Едгар Букмирза
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