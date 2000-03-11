Раздел: Экономика
Министр рассказал, как в Украине будут сокращать количество получателей субсидий
Действующая система субсидий не поощряет их получателей экономить энергоресурсы.
Количество получателей субсидий в Украине будет сокращаться по мере внедрения мер энергоэффективности и повышения доходов населения.
Об этом в интервью рассказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Апостроф».
«Будут расти доходы – будет уменьшаться количество тех, кто получает субсидии. Мы движемся в направлении энергоэффективности, чтобы действительно сэкономить потребление энергии и таким образом уменьшить количество людей, которые нуждаются в субсидии», — сказал глава Минрегионразвития.
«Часто активные жители, которые проживают в одном доме с людьми, которые получают субсидии и не мотивированы вкладывать в энергоэффективность, не могут принять решение о привлечении кредитных средств на энергоэффективную программу», — почеркнул Зубко.
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Для того, чтобы получателям субсидий стало выгодно экономить ресурсы, правительство внедряет монетизацию субсидий, на последнем этапе которой потребители смогут направить сэкономленные средства на покрытие кредитов или на повышение энергоэффективности.
Количество получателей субсидий в Украине будет сокращаться по мере внедрения мер энергоэффективности и повышения доходов населения.
Об этом в интервью рассказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Апостроф».
«Будут расти доходы – будет уменьшаться количество тех, кто получает субсидии. Мы движемся в направлении энергоэффективности, чтобы действительно сэкономить потребление энергии и таким образом уменьшить количество людей, которые нуждаются в субсидии», — сказал глава Минрегионразвития.
«Часто активные жители, которые проживают в одном доме с людьми, которые получают субсидии и не мотивированы вкладывать в энергоэффективность, не могут принять решение о привлечении кредитных средств на энергоэффективную программу», — почеркнул Зубко.
Читайте также: Рева: Монетизацию субсидий проведут не раньше, чем через 3-4 года
Для того, чтобы получателям субсидий стало выгодно экономить ресурсы, правительство внедряет монетизацию субсидий, на последнем этапе которой потребители смогут направить сэкономленные средства на покрытие кредитов или на повышение энергоэффективности.
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