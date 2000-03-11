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Раздел: Экономика  
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Министр рассказал, как в Украине будут сокращать количество получателей субсидий

Министр рассказал, как в Украине будут сокращать количество получателей субсидийДействующая система субсидий не поощряет их получателей экономить энергоресурсы.

Количество получателей субсидий в Украине будет сокращаться по мере внедрения мер энергоэффективности и повышения доходов населения.

Об этом в интервью рассказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Апостроф».

«Будут расти доходы – будет уменьшаться количество тех, кто получает субсидии. Мы движемся в направлении энергоэффективности, чтобы действительно сэкономить потребление энергии и таким образом уменьшить количество людей, которые нуждаются в субсидии», — сказал глава Минрегионразвития.

«Часто активные жители, которые проживают в одном доме с людьми, которые получают субсидии и не мотивированы вкладывать в энергоэффективность, не могут принять решение о привлечении кредитных средств на энергоэффективную программу», — почеркнул Зубко.

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Для того, чтобы получателям субсидий стало выгодно экономить ресурсы, правительство внедряет монетизацию субсидий, на последнем этапе которой потребители смогут направить сэкономленные средства на покрытие кредитов или на повышение энергоэффективности.
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 Теги: Министр, Украина

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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